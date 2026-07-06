Правило 10-3-2-1-0: простий спосіб краще спати без ліків

Правило 10-3-2-1-0 для сну / © Credits

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Правило 10-3-2-1-0 може допомогти покращити якість сну та легше засинати. Воно об’єднує кілька простих рекомендацій щодо кофеїну, їжі, роботи, екранів і ранкового пробудження.

Про це йдеться у матеріалі Rynek Zdrowia.

Методика стала популярною через те, що її легко запам’ятати й застосовувати щодня без складних підрахунків або спеціальних пристроїв.

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Що означає правило 10-3-2-1-0

Правило складається з п’яти кроків:

10 годин до сну — не вживати кофеїн;

3 години до сну — уникати алкоголю та важкої їжі;

2 години до сну — завершити роботу й уникати стресових справ;

1 година до сну — відкласти телефон, комп’ютер та інші екрани;

0 повторів будильника — вставати після першого сигналу, не натискаючи “відкласти”.

Чому варто відмовитися від кофеїну за 10 годин до сну

Кофеїн є одним із найпоширеніших стимуляторів. Він може допомагати залишатися бадьорим удень, але водночас заважати засинанню та погіршувати якість сну.

Саме тому правило радить уникати кофеїну приблизно за 10 годин до сну.

Наприклад, якщо людина лягає спати о 23:00, останню чашку кави краще випити не пізніше 13:00.

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Чому не варто їсти важку їжу перед сном

За 3 години до сну рекомендують відмовитися від алкоголю та великих порцій їжі.

Алкоголь може порушувати структуру сну й спричиняти нічні пробудження. Через це організм відновлюється гірше, навіть якщо людина швидко заснула.

Важка їжа безпосередньо перед сном також може заважати відпочинку. Вона здатна викликати дискомфорт, відчуття тяжкості або печію.

Чому роботу краще завершити за 2 години до сну

Стрес і напружені розумові завдання можуть заважати організму перейти в режим відпочинку.

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Тому прихильники правила 10-3-2-1-0 радять завершувати роботу, складні справи та емоційно напружені розмови приблизно за 2 години до сну.

Цей час краще присвятити спокійним вечірнім діям, які допомагають розслабитися.

Чому екрани варто відкласти за годину до сну

За 1 годину до сну рекомендують не користуватися телефоном, комп’ютером, планшетом або телевізором.

Світло від екранів увечері може знижувати вироблення мелатоніну — гормону, який допомагає організму засинати.

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Через це циркадний ритм може порушуватися, а сон стає менш якісним.

Чому не варто відкладати будильник

Останній елемент правила — 0 повторів будильника.

Йдеться про те, що краще вставати після першого сигналу й не натискати кнопку “відкласти”.

Повторні короткі засинання після будильника можуть посилювати сонливість після пробудження та створювати відчуття, що відпочинок був менш якісним.

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Правило 10-3-2-1-0 не є медичним лікуванням безсоння, але може допомогти сформувати стабільніші вечірні звички. Якщо проблеми зі сном тривають довго або суттєво впливають на самопочуття, варто звернутися до лікаря.

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