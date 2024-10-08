Представлено найменший у світі кубик Рубіка: фото, розмір та ціна, що шокує

Він у в 1000 разів менший за оригінал та може поміститися під нігтем.

Найменший у світі кубик Рубіка може мати і найвищу у світі ціну.

Про це пише New York Post.

Повнофункціональний шестигранний кубик-головоломка від японського виробника іграшок MegaHouse настільки крихітний, що може поміститися під нігтем пальця, і може знадобитися пінцет, щоб його зібрати.

Кубик вартістю $5320 став доступний для попереднього замовлення на сайті виробника, а його доставка очікується в квітні наступного року.

До кожного замовлення додається стенд, на якому зазначено, що це "рекордно малий кубик Рубіка у світі".

Найменший у світі кубик Рубіка / Фото: TM & Spin Master Toys UK Limited

Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що головоломка від MegaHouse є "найменшим обертовим кубиком у світі" у серпні.

Кубик, що обертається, виготовлений з алюмінію і важить 0,33 грама. Його розміри – 0,4 см в ширину, 0,4 см у висоту і 0,4 см в довжину. У поперечнику - близько 0,5 см.

"5-міліметровий кубик Рубіка – це результат триєдності машин, ріжучих інструментів та пристрасті гравців", - сказав Кійокадзу Сайто, президент компанії Iriso Precision, яка використовувала прецизійне різання, у відео на сайті MegaHouse.

Цей мініатюрний кубик Рубіка приблизно в 1000 разів менший за оригінал.

Найменший у світі кубик Рубіка / Фото: TM & Spin Master Toys UK Limited

Компанія почала розробляти концепцію маленького кубика чотири роки тому і розпочала процес його виробництва 2022-го.

Випуск найменшого кубика Рубіка збігається з 50-річчям оригінального кубика Рубіка.

Нагадаємо, раніше кубик Рубіка зібрали за рекордні 0,305 секунди. Головоломку вирішив найшвидший робот.

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