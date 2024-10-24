Представлено найменший у світі повнофункціональний екскаватор: він поміщається на долоні

Nano Tracks N320 – це мініатюрний екскаватор на дистанційному управлінні, який, хоча і становить лише 1/64 розміру справжнього, є не іграшкою, а повнофункціональним екскаватором.

Як пише Oddity Central, він оснащений 6 повністю незалежними, пропорційними двигунами, що дають вам точний контроль над кожним рухом, а також електронним контактним кільцем, незалежно керованою стрілою, ковшем та окремими гусеницями. Можливо, ви не зможете поміститися в його кабіні, щоб керувати ним вручну, але Nano Tracks N320 оснащений надзвичайно точним пультом дистанційного керування з доступними режимами. Один з них пропонує галузевий стандарт управління ISO (управління Caterpillar), тоді як другий дозволяє керувати гусеницями незалежно, як справжній екскаватор.

Найменший у світі повнофункціональний екскаватор

За словами засновника Джонатана Еббота, все почалося декілька років тому, коли він знайшов на YouTube групу людей, які полюбляли грати з крихітними, повністю функціональними екскаваторами на радіокеруванні. Він був заінтригований, тому почав шукати ці мініатюрні екскаватори в Інтернеті, але нічого не знайшов. Тоді він вирішив побудувати такий для себе. Джонатан навчився користуватися САПР, купив 3D-принтер, а решта, як то кажуть, вже історія.

Перші творіння Джонатана були виготовлені зі смоли, але вона виявилася крихкою і нестійкою в таких масштабах, тому він звернув увагу на інші, більш міцні матеріали. На створення прототипу Nano Tracks N320 пішло близько 2300 годин кропіткої роботи, але тепер Ебботт і його команда мають повторювану процедуру, яку вони можуть використовувати для того, щоб вивести найменший у світі функціональний екскаватор у маси.

Найменший у світі повнофункціональний екскаватор

Екскаватор Nano Tracks N320 був запущений на Kickstarter з метою краудфандингу у розмірі 20 000 доларів. Кампанія мала приголомшливий успіх, і Джонатан Еббот зміг зібрати понад 268 000 доларів США за 70 днів до завершення збору коштів на Kickstarter.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Індії представив найменшу у світі пральну машинку. Ця мініатюрна машинка виводить прання дрібних речей на абсолютно новий рівень.

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