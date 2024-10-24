Представлено найменший у світі повнофункціональний екскаватор: він поміщається на долоні

Він працює на дистанційному управлінні.
Nano Tracks N320 – це мініатюрний екскаватор на дистанційному управлінні, який, хоча і становить лише 1/64 розміру справжнього, є не іграшкою, а повнофункціональним екскаватором.
Як пише Oddity Central, він оснащений 6 повністю незалежними, пропорційними двигунами, що дають вам точний контроль над кожним рухом, а також електронним контактним кільцем, незалежно керованою стрілою, ковшем та окремими гусеницями. Можливо, ви не зможете поміститися в його кабіні, щоб керувати ним вручну, але Nano Tracks N320 оснащений надзвичайно точним пультом дистанційного керування з доступними режимами. Один з них пропонує галузевий стандарт управління ISO (управління Caterpillar), тоді як другий дозволяє керувати гусеницями незалежно, як справжній екскаватор.
За словами засновника Джонатана Еббота, все почалося декілька років тому, коли він знайшов на YouTube групу людей, які полюбляли грати з крихітними, повністю функціональними екскаваторами на радіокеруванні. Він був заінтригований, тому почав шукати ці мініатюрні екскаватори в Інтернеті, але нічого не знайшов. Тоді він вирішив побудувати такий для себе. Джонатан навчився користуватися САПР, купив 3D-принтер, а решта, як то кажуть, вже історія.
Перші творіння Джонатана були виготовлені зі смоли, але вона виявилася крихкою і нестійкою в таких масштабах, тому він звернув увагу на інші, більш міцні матеріали. На створення прототипу Nano Tracks N320 пішло близько 2300 годин кропіткої роботи, але тепер Ебботт і його команда мають повторювану процедуру, яку вони можуть використовувати для того, щоб вивести найменший у світі функціональний екскаватор у маси.
Екскаватор Nano Tracks N320 був запущений на Kickstarter з метою краудфандингу у розмірі 20 000 доларів. Кампанія мала приголомшливий успіх, і Джонатан Еббот зміг зібрати понад 268 000 доларів США за 70 днів до завершення збору коштів на Kickstarter.
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