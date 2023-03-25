Прекрасна і небезпечна гортензія: чому не варто садити цю рослину біля самого будинку

Гортензія — вишукана і неймовірно красива рослина, яка здатна своїми квітами прикрасити будь-яке місце. Однак, якщо ви плануєте вирощувати її, потрібно пам'ятати, що гортензія може бути небезпечною. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Гортензія — що означає ця рослина

Більшість людей висаджують гортензію тому, що вона здатна перетворити сад на райский куточок під час квітіння. Але мало хто задумується, що ця рослина має різну символіку в залежності від культури чи країни. Наприклад, в японців гортензія символізує вдячність, любов, прекрасні почуття, смиренність. А ось в американській культурі вона означає процвітання та добробут. В Європі гортензію вважають символом поваги та вічного кохання, втіленням жіночності та краси.

Не менше значення має і колір квітки. Наприклад, білі гортензії символізують чистоту, невинність. Рожеві — ніжність та любов. Сині — містичні знання, мудрість.

Як доглядати за гортензією, щоб вона радувала квітами

Насамперед, потрібно враховувати, що гортензія любить сонячне світло. Тому її варто садити в таких місцях, де є постійний доступ до нього. Якщо посадити її в тіні будинка чи дерева, кущик буде дуже повільно рости і перестане квітнути.

Також гортензія полюбляє кислий ґрунт. Якщо в саду він лужний, рослина просто не отримає всі ті поживні речовини, які потрібні їй для росту. З часом кущ може навіть загинути.

Гортензія виростає в досить розлогі кущі, яким потрібно багато місця. Якщо посадити її безпосередньо біля вікон, вона може їх сильно затінювати. А ще варто звернути увагу, що коріння рослини може прирости до фундаменту будинку, чим може його пошкоджувати.

Чим небезпечна гортензія: чому її не варто вирощувати біля самого будинку

В Японії існує старовинне повір'я, що гортензію не можна висаджувати біля самого будинку в горщиках. Вважають, що так рослина прив'яже до оселі смерть та нещастя.

Насправді, небезпека гортензії в іншому. Деякі види цієї рослини отруйні. Наприклад, в гортензії крупнолистній міститься велика кількість ціаніду. Взагалі спеціалісти відносять її до помірно токсичних рослин. Якщо цю квітку вживати в їжу, то можна отримати сильне харчове отруєння. Також всі частини гортензії містять велику кількість кремнію, який може викликати подразнення на шкірі та слизових оболонках.

А ще в цій квітці міститься лектин, який викликає нудоту, діарею, блювоту, якщо потрапить до організму у великих кількостях. Якщо у сім'ї є маленькі діти, варто стежити за тим, щоб вони не проковтнули листя гортензії, не брали цю квітку в руки. За найменших підозр, що дитина могла з'їсти цю рослину, потрібно звернутися за медичною допомогою.

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