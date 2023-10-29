Президент Чехії вдарив військового прапором по голові та збив кашкет (відео конфузу)

Президент Чехії під час урочистої церемонії втрапив у курйозну ситуацію, не втримавши переданий йому прапор.

Президент Чехії Петр Павел оконфузився під час церемонії з нагоди 105-ї річниці від створення Чехословаччини. Павел не втримав переданий йому прапор і випадково збив кашкет солдата Замкової варти, що стояв поруч.

Момент незручного інциденту вже з'явився у Мережі. На кадрах можна побачити, що неочікуваний удар по голові під президента трохи збентежив солдата, який навіть трохи похитнувся. Проте він продовжив церемонію, зробивши вигляд, що нічого не трапилося.

Президент Чехії оконфузився: вдарив військового прапором по голові

Згодом президент Чехії у соцмережах попросив вибачення у військового.

"Я відчуваю необхідність принаймні таким чином вибачитися за фізичну чи психологічну шкоду члену Замкової варти, якого вдарив бойовий прапор під час церемонії у Віткові. Це безперечно не була спроба урізноманітнити стандартну військову процедуру новим елементом. Я просто недооцінив вагу", – зазначив Павел.

Раніше повідомялося, що президент Чехії дозволив ще 14 своїм громадянам воювати у ЗСУ.

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