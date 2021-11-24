Президенти на кухні: Байден і Гарріс допомогли готувати обіди для нужденних (відео)

Це приурочено до Дня подяки.
Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс до Дня подяки допомогли готувати обіди для нужденних.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.
Президент США Джо Байден з дружиною Джилл Байден, а також віцепрезидентка Камала Гарріс з чоловіком Дугласом Емхоффом завітали до благодійного закладу у Вашингтоні. Традиції готувати святкові обіди для тих, хто не може це собі дозволити, вже багато років. До неї долучаються як пересічні американці, так і представники владної верхівки.
Сам День подяки, який Америка святкуватиме вже завтра, Джо Байден проведе разом з родиною на острові Нан-Такет у штаті Массачусетс. Це місце для відпочинку політик використовує роками. Традиція збиратися за святковим столом усією сім'єю переривалася лише двічі: у 2015-му, після смерті сина Байдена - Бо, а також торік - через пандемію COVID-19.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 листопада, під час традиційної церемонії до Дня подяки у Білому домі помилував двох індичок. За словами Байдена, прізвиська птахів, а саме Арахісове Масло та Желе, нагадали йому бутерброд, який він часто їсть на обід.
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