Прибиральниця знайшла давно втрачений лотерейний білет: де він був та яка сума виграшу

Американець розповів, що прибиральниця його будинку натрапила на давно забутий виграшний лотерейний білет, який він купив декілька місяців тому.

Про це пише upi.com.

Виграш у ньому виявився на мільйон доларів.

Халіл Соусса з Медфорда повідомив представників лотереї штату Массачусетс, що він купив скретч-білет Money Maker. Втім, чоловік загубив його ще до того, як встиг перевірити, чи він виграшний.

Через декілька місяців прибиральниця його будинку знайшла білет у вазі і вручила йому. Сумою виграшу гравець був шокований.

Соусса сказав, що планує використати свій виграш на допомогу своєму другові та на благодійність.

Нагадаємо, мультимільйонер приховує своє багатство від дітей. Він пояснив свою позицію.

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