"Прибулець-диявол", який відрізав палець і зняв шкіру, показав свою кохану – фото пари

Фанатик татуювання та пірсингу, якого називають "найбільш модифікованою людиною у світі", закохався.

Про це він розповів Need To Know.

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро відомий своїми ексцентричними татуюваннями та інвазивними модифікаціями тіла, зокрема металевими зубами, шкірними імплантатами та роздвоєним язиком.

Він витратив близько 36 000 доларів на свою трансформацію, щоб стати схожим на "іншопланетного диявола". 98% його тіла було змінено. Зокрема, Марсело видалив вказівний палець, надлишки шкіри і м'язів, а також розрізав руку навпіл.

Марсело Рібейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Марсело Рібейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Зараз 41-річний чоловік дебютував зі своєю новою дівчиною, яку він називає "тією самою".

"Її звуть Дебі, їй 33 роки, і ми разом вже рік", - розповів виданню майстер тату. "Ми познайомилися близько чотирьох років тому на тату-вечірці. У неї татуювання приблизно на 60% тіла, роздвоєний язик та імплантати на лобі. Вона навіть виконує підвішування тіла".

Марсело Рібейро з коханою / Фото: instagram.com/marcelobboy

Дебі, яка також є майстринею тату, і Марсело, який має понад 1500 малюнків на тілі, познайомилися на заході, але спочатку вирішили залишитися друзями. Минулого року зв'язок виявився надто сильним, і вони почали романтичні стосунки.

Марсело, який родом із Сан-Паулу в Бразилії, розповів: "Ми вже деякий час разом. І це мої перші стосунки з людиною, яка також має модифікації. Ми дуже добре ладнаємо, і люди завжди кажуть, що захоплюються нами, коли ми разом. Вони кажуть, що ми ідеальна пара".

Марсело Рібейро з коханою / Фото: instagram.com/marcelobboy

Він також стверджує, що ними навіть захоплюються на публіці: "Люди в соціальних мережах завжди нас обожнюють. І на вулицях, в метро, скрізь, де ми є. Люди завжди підходять з усмішкою на обличчі і говорять з нами".

Марсело Рібейро з коханою / Фото: instagram.com/marcelobboy

Раніше Марсело вже говорив про реакцію, яку він отримує від людей на свій суперечливий вигляд. Він додав: "Я задоволений тим, що я зробив, і моя сім'я не зупиняє мене, тому що вони знають, що я працюю над своїм тілом і зовнішністю. Я завжди привертаю увагу, куди б я не пішов, і людям завжди цікаво дізнатися, чи справжні ці зміни. Мене фотографують і знімають на відео. Зазвичай люди захоплюються і дивуються, коли бачать стільки татуювань. Вони приголомшені зовнішнім виглядом, і я зовсім не шкодую про це. Я навіть не сумую за вказівним пальцем, і всі мої модифікації вже здаються такими природними. Таке відчуття, що я таким народився".

