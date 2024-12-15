Придворний скандал: покоївка Букінгемського палацу влаштувала п'яну бійку на різдвяній вечірці

24-річна жінка жбурляла келихами та кидалася із кулаками на працівників бару.

Поліції Лондона довелося втихомирювати 24-річну жінку, яка розбушувалася на різдвяній вечірці для персоналу Букінгемського палацу. У барі вона жбурляла келихами та намагалася побити одного із менеджерів.

Про цей інцидент, який стався поза межами палацу, повідомляє видання Sun.

Як виявилося, свято для королівської обслуги розпочалося у Букінгемському палаці в пообідній порі, персонал насолоджувався напоями і захід пройшов абсолютно пристойно.

Згодом приблизно пів сотні працівників вирішили продовжити святкування і зібралися у барі, розташованому неподалік — на вулиці Вікторії.

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Приблизно о дев’ятій годині вечора одна з покоївок почала поводитися надто агресивно і охорона закладу не могла заспокоїти 24-річну жінку.

“Я ніколи не бачив, щоб хтось так божеволів під час вечірки”, — сказав виданню один зі свідків.

Після затримання вона провела ніч у камері і була звільнена приблизно через 24 години, “отримавши попередження про штраф за хуліганство”.

У Букінгемському палаці повідомили, що справа розслідується, додавши, що до співробітниці можуть бути застосовані дисциплінарні заходи.

“Нам відомо про інцидент за межами робочого місця за участю ряду домашніх працівників, які раніше були присутні на вечірньому прийомі в палаці. Хоча це було неформальне світське зібрання, а не офіційна різдвяна вечірка, було проведено розслідування, із суворим дисциплінарним процесом щодо окремих співробітників і вжиттям відповідних заходів", - сказав представник Букінгемського палацу.

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