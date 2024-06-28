Приголомшена жінка виявила у своєму сміттєвому контейнері річ вартістю 15 тисяч гривень – фото

Жінка, яка пішла виносити відро зі сміттям, знайшла у контейнері річ, вартість якої становить близько 350 доларів США (15 тисяч гривень).

Йдеться про каструлю для запікання Le Creuset. Щаслива господиня поділилася знімком свого несподіваного відкриття на X, підписавши його: "Я щойно винесла сміття і знайшла це у своєму сміттєвому контейнері".

Вона забрала знахідку додому та відчистила її.

I just took the trash out and found this in my dumpster pic.twitter.com/Z1ZEtaivLD — Annie Shields (@anastasiakeeley) June 20, 2024

Допис став вірусним, що спонукало інших користувачів зізнатися, що вони теж не могли повірити в удачу жінки. "У мене така ж. Хто б це викинув?!", "І вони кажуть, що вулицею не бігають "безкоштовні кури"! Вітаю, ця штука має такий вигляд, ніби вона у неймовірному стані", "Нагадує мені деякі речі, які я знайшов на гаражних розпродажах: хтось одружується, і родичі закидають їх дорогим посудом. Але ніхто в будинку не може впоратися ні з чим, окрім приготування в мікрохвильовій печі вечері перед телевізором. Дороге обладнання припадає пилом декілька років, а потім його продають або викидають у сміття", - писали вони.

Нагадаємо, покупець жахнувся, побачивши в магазині сендвічів пікантну табличку. Її залишив працівник закладу.

Читайте також: