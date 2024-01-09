Приголомшені мама та дочка влаштували вечірку в літаку, оскільки були єдиними пасажирками (фото)

Жінка та її матір були приголомшені, коли сіли на літак і виявили, що вони єдині дві пасажирки у стандартному класі.

Про це пише Mirror.

25-річна Зої Дойл та її 59-річна мама Кіммі Чедел летіли рейсом із міжнародного аеропорту Сейшельських островів. Пара прямувала до Швейцарії із зупинкою в Дубаї, щоб провести Різдво з родиною. Вони були приголомшені, коли побачили, що крім них більше нікого немає.

За словами Зої, власниці бізнесу з виробництва купальників, для неї було "повною несподіванкою" виявити літак порожнім.

Зої Дойл / Фото: SWNS

Вона сказала: "Ми поняття не мали, що ми були єдиними. Я думаю, що ще четверо людей були в першому класі, але вони були відокремлені від нас, так що ми були практично єдиними. Оскільки на Сейшельських островах був сезон дощів, а також Різдво, це просто означало, що, я думаю, ніхто не літав".

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Стюардеси максимально приділяли увагу двом пасажиркам, багато розмовляли з ними і навіть провели екскурсію літаком.

Зої, яка родом із Монреаля, Канада, але зараз живе в Кейптауні, Південна Африка, сказала: "Всі бортпровідники були такі схвильовані, що там було порожньо. Вони сказали, що такого ніколи не буває. Нам влаштували невелику екскурсію літаком, хоча в перший клас нас все одно не пустили. Це було дуже весело. Ми розмовляли зі стюардесами і знімали з ними кумедні відеоролики. Вони навіть дістали камеру Polaroid та одягли мою маму у форму бортпровідниці. Це було чудово".

Кіммі Чедел / Фото: SWNS

Нагадаємо, "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав нову дівчину. Він поділився романтичними фото з відпустки.

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