Прикидався манекеном: горе-грабіжника затримали після крадіжок та вечері в торговому центрі (фото)

Хлопець не лише пограбував ТРЦ, а й повечеряв в кафе закладу.
У Варшаві затримали чоловіка, який пограбував декілька відділів, а потім повечеряв в одному з кафе після закриття торгового центру.
Про це повідомляє Районне управління поліції Варшави.
Для здійснення свого плану злодій влаштувався у вітрині магазину, видавши себе за манекен із пакетом у руці.
Після закриття торгового центру 22-річний хлопець пограбував ювелірний відділ. Згодом чоловік повечеряв в одному з кафе ТРЦ, а потім "обміняв свій одяг на новий", прослизнувши до магазину дизайнерського одягу під сталевими ролетами. Коли злодій знов зголоднів, він повернувся до бару, щоб вчергове перекусити.
Після цього зловмисника помітила охорона торгового центру та викликала поліцію. Хлопця затримали.
Виявилося, що його і раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки в іншому торговому центрі.
Там він діяв також після закриття. Тоді злочинець забрав готівку з кількох кас і намагався викрасти деякі речі.
Чоловіка заарештували. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Шотландії злодій випав із вентиляційної шахти під час спроби пограбувати крамничку з молочними коктейлями.
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