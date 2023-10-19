Прикидався манекеном: горе-грабіжника затримали після крадіжок та вечері в торговому центрі (фото)

Хлопець не лише пограбував ТРЦ, а й повечеряв в кафе закладу.

У Варшаві затримали чоловіка, який пограбував декілька відділів, а потім повечеряв в одному з кафе після закриття торгового центру.

Про це повідомляє Районне управління поліції Варшави.

Для здійснення свого плану злодій влаштувався у вітрині магазину, видавши себе за манекен із пакетом у руці.

Злодій в ТРЦ Фото: Районне управління поліції Варшави

Після закриття торгового центру 22-річний хлопець пограбував ювелірний відділ. Згодом чоловік повечеряв в одному з кафе ТРЦ, а потім "обміняв свій одяг на новий", прослизнувши до магазину дизайнерського одягу під сталевими ролетами. Коли злодій знов зголоднів, він повернувся до бару, щоб вчергове перекусити.

Злодія затримали Фото: Районне управління поліції Варшави

Після цього зловмисника помітила охорона торгового центру та викликала поліцію. Хлопця затримали.

Виявилося, що його і раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки в іншому торговому центрі.

Там він діяв також після закриття. Тоді злочинець забрав готівку з кількох кас і намагався викрасти деякі речі.

Чоловіка заарештували. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Шотландії злодій випав із вентиляційної шахти під час спроби пограбувати крамничку з молочними коктейлями.

Читайте також: