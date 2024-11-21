Приклеєний скотчем банан продали за $6,2 млн: хто його придбав і фото

Вірусна картина з бананом продана за $6,24 млн.

Про це повідомляє CNN.

Коли 2019 року банан, приклеєний скотчем до стіни, був проданий за $120 000, у соціальних мережах здійнявся галас і почалися віковічні суперечки про значення мистецтва. Але вірусне творіння художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комедіант" виявилося надійною інвестицією для одного колекціонера: одне з трьох "видань" картини побило всі очікування і було продано за 6,24 мільйона доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку 20 листопада.

Аукціонний дім оцінював роботу в діапазоні від 1 мільйона до 1,5 мільйона доларів. Торги почалися з 800 000 доларів.

Під час продажу аукціоніст Олівер Баркер назвав роботу "знаковою" і "підривною", жартуючи, що продавати банан на аукціоні – це "слова, які він ніколи не думав, що скаже".

Невдовзі після продажу Sotheby's повідомив, що роботу придбав Джастін Сун, китайський колекціонер і засновник криптовалютної платформи.

"Це не просто витвір мистецтва", - сказав Сун у пресрелізі. "Це культурний феномен, який поєднує світ мистецтва, мемів та криптовалютної спільноти. Я вірю, що ця робота надихне більше роздумів і дискусій в майбутньому і стане частиною історії".

Картина з бананом продана за $6,24 млн / Фото: Associated Press

Як переможець торгів, він отримає рулон клейкої стрічки та один банан, а також сертифікат автентичності та офіційну інструкцію для встановлення роботи. Перед продажем Sotheby's підтвердив, що ані скотч, ані банан не є оригіналами.

"Комедіант" - це концептуальний твір мистецтва, і реальні фізичні матеріали замінюються під час кожної інсталяції", - повідомив тоді представник аукціону.

Оригінал картини був створений з банана, купленого в продуктовому магазині в Маямі, хоча галерея заявила, що його можна замінити, згідно з інструкціями художника.

Мистецький світ розділився в думках щодо достоїнств роботи, хоча деякі критики вбачали в ній коріння багатої традиції концептуальних робіт – від знаменитого навісного пісуара Марселя Дюшана – які ставлять під сумнів цінність мистецтва як такого. Незабаром утворився натовп, відвідувачі ярмарку вишикувалися в чергу, щоб побачити вірусну інсталяцію.

Картина з бананом продана за $6,24 млн / Фото: Associated Press

Події набули несподіваного повороту, коли перформансист Девід Датуна схопив банан зі стіни, а потім почистив і з'їв його на очах у сотень приголомшених відвідувачів ярмарку. Пізніше він захищав свій вчинок як мистецький перформанс, а не акт вандалізму.

Зрештою, інсталяцію в Маямі прибрали з міркувань громадської безпеки, але всі три видання були продані на ярмарку. Два з них були придбані приватними колекціонерами за 120 000 доларів, а третій – за більшу (але не розголошувану) суму, і згодом був подарований музею Гуггенхайма в Нью-Йорку.

Нагадаємо, шведська міністерка страждає на бананофобію. Чиновниця, яка стверджує, що відчуває щось подібне на алергію, розповіла, як це впливає на її роботу.

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