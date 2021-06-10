Привабливий молодий австралійський рибалка відбив трьох голодних акул, які намагалися вирвати його улов (фото)

Рибалка визнав, що йому пощастило, що він врятувався і залишився неушкодженим.

Чоловік під час риболовлі на Кокосових островах в Індійському океані спіймав на гачок жовтоперого каранкса, але витягти з води здобич він не міг, бо на заваді йому стали три акули. У результаті 21-річний рибалка вистояв у сутичці з хижаками і забрав улов.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що Купер Вотсон рибалив, коли йому на гачок попався жовтоперий каранкс. Але раптово, відчувши запах крові, припливли три черноперих акули.

Австралієць намагався витягнути каранкса з води, але одна з акул вчепилася в рибину. Після цього три хижаки почали кружляти навколо ніг рибалки.

Австралієць бив ногами по воді, у спробах відлякати акул. На щастя, рибалці вдалося відбитися від акул, залишитися неушкодженим і врятувати улов.

"Спочатку я турбувався тільки про свій улов, але потім злякався, що одна з акул схопить мене за ногу", - пригадує рибалка.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у США рибалка із Північної Кароліни у затоці Мерреллс випадково зловив на вудку алігатора орієнтовно до 8 футів (близько 2,4 м). Як повідомлялося, у Новій Зеландії чоловік спіймав морського окуня, вагою понад 80 кг. Аби витягти з води вилов рибалці, знадобилося близько 30 хвилин. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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