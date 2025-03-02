Приватний апарат Blue Ghost успішно приземлився на Місяці: які завдання виконає

Завдяки точному керуванню апарат здійснив вертикальну та стабільну посадку, що зробило Firefly першою приватною компанією, яка успішно висадила корабель на Місяць без аварій.

Космічний апарат Blue Ghost, розроблений компанією Firefly Aerospace, успішно здійснив посадку на Місяць. Він доставив на поверхню супутника обладнання для NASA, зокрема бур, вакуумну систему та інші наукові інструменти. Основна місія – проведення десяти наукових експериментів, які допоможуть у подальшому освоєнні Місяця та розвитку комерційних ініціатив у цій сфері.

Про це повідомляє Бабель.

Посадковий модуль автоматично спустився з місячної орбіти, приземлившись на схили вулканічного купола в ударному басейні на північному сході Місяця. Завдяки точному керуванню апарат здійснив вертикальну та стабільну посадку, що зробило Firefly першою приватною компанією, яка успішно висадила корабель на Місяць без аварій.

Незабаром після посадки Blue Ghost передав на Землю перші знімки з поверхні супутника.

Запуск модуля відбувся у січні 2025 року зі штату Флорида (США). NASA уклало контракт із Firefly Aerospace, сплативши 101 мільйон доларів за доставку обладнання та ще 44 мільйони за додаткові наукові інструменти на борту.

Ця місія є третьою в межах програми NASA щодо комерційних перевезень вантажів на Місяць. Її мета – залучення приватних компаній до освоєння космосу та створення передумов для майбутніх місій астронавтів.

Апарат Blue Ghost виконає десять дослідницьких завдань, серед яких:

Вивчення місячного пилу (реголіту) та його особливостей

Аналіз радіаційного фону на поверхні Місяця

Дослідження взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі

Випробування лазерного рефлектора, який дозволить уточнити відстань між Землею та Місяцем

Успішне виконання цієї місії допоможе прокласти шлях до комерційного освоєння супутника та стане ще одним важливим етапом у дослідженні космосу.