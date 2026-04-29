Про що шкодують люди перед смертю: онколог розповів шокувальні деталі

Лікар-онколог, який щодня працює з людьми, що мають невиліковні діагнози, поділився спостереженням про те, що насправді має значення, коли час добігає кінця. Його слова про головне розчарування вмираючих пацієнтів сколихнули мережу та змусили мільйони людей переглянути свої життєві пріоритети.

Про це пише Daily Mail.

Доктор Аміт Гарг, спираючись на багаторічний досвід лікування пацієнтів на термінальних стадіях раку, зазначив, що існує стала закономірність у тому, як люди оцінюють своє життя на порозі смерті. За його словами, пацієнти майже ніколи не згадують про те, скільки вони заробили чи заощадили. Натомість вони гостро відчувають біль через те, чого так і не наважилися зробити.

«Хочете купити ці туфлі? Ідіть і купіть їх. Хочете вирушити в цю подорож? Вирушайте. Вважаєте, що ресторан занадто дорогий? Ідіть і поїжте там», — закликав онколог.

Висновок лікаря звучить жорстко: жодна людина наприкінці життя не каже: «Шкода, що я не накопичив більше грошей».

Доктор підкреслив, що його думка ґрунтується на реальних історіях, які він бачить щодня у своїй практиці. Він наголошує на тому, як швидко змінюється сприйняття реальності після почутого діагнозу.

«Як онколог, я бачив, як швидко може змінитися життя після постановки діагнозу. Найбільше пацієнти наприкінці життя шкодують про те, що не прожили довше. Моя порада: вирушайте в подорож, приділіть час створенню спогадів і живіть сьогоденням», — зазначив Гарг.

Це послання знайшло глибокий відгук у тисяч людей, які почали ділитися власним досвідом втрат та зміни пріоритетів. Користувачі мережі пишуть, що немає жодного сенсу бути «найбагатшою людиною на цвинтарі».

Під відео лікаря з’явилися сотні коментарів від людей, які втратили близьких або самі борються з хворобою. Одна з користувачок розповіла історію своєї матері, яка все життя відкладала кошти на щасливу пенсію.

«Вона збирала все життя. Вийшла на пенсію у грудні, а померла у лютому. Я зрозуміла, що немає ніякого 'особливого випадку', на який треба чекати. Кожен день життя — особливий», — поділилася донька померлої.

Інша жінка згадала про свою матір, яка протягом п’яти років лікування мріяла поїхати у відпустку на Арубу, але щоразу відмовлялася, бо це було «занадто дорого». Тепер донька успадкувала ці гроші, але віддала б усе, щоб її мати таки здійснила ту поїздку і отримала задоволення.

Попри заклики жити моментом, деякі учасники дискусії закликали до раціонального підходу. Вони зазначають, що повноцінне життя не обов’язково означає повну відмову від фінансової відповідальності.

«Життя непередбачуване, але не влазьте в борги і не виснажуйте свої заощадження. Подорожуйте, витрачайте гроші на вечері, але насамперед дбайте про свої базові потреби. В усьому іншому — я буду підтримувати кожного, хто хоче жити тут і зараз», — резюмувала одна з користувачок.

Нагадаємо, чоловік, який дістав важку травму голови, 18 днів перебував у комі. Він стверджує, що у цей час покинув своє тіло, зустрівся з Ісусом і повернувся до життя з божественним посланням.

