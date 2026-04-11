Про що свідчить зайва вага у подружжя: несподіване відкриття вчених

Люди у щасливому шлюбі часто набирають зайву вагу, оскільки відчувають себе коханими та більше не мають потреби вражати партнера ідеальною фігурою. До такого несподіваного висновку дійшли науковці, які роками досліджували побутові звички тисяч закоханих пар.

Про те, чому кілька «спільних» кілограмів є показником міцного шлюбу, пише YourTango.

Зайві кілограми як показник щастя

Фахівці Квінслендського університету в Австралії проаналізували дані понад 15 тисяч людей за десятирічний період. Згідно з результатами дослідження, люди, які перебувають у щасливих стосунках, у середньому важать на 6 кілограмів більше, ніж самотні особи або ті, хто не задоволений своїм шлюбом.

Науковці пояснюють цей феномен дуже просто: коли людина знаходить того, хто приймає її такою, якою вона є, зникає підсвідома потреба підтримувати ідеальну фізичну форму для приваблення партнера. Закохані можуть іноді відвідувати спортзал, проте вже не заради публікації ідеальних фото в соцмережах.

Дослідження молодят та здорові звички

Цю ж теорію підтверджують дослідники з Південного методистського університету в Далласі, які протягом чотирьох років стежили за життям 200 пар молодят. Керівниця дослідження Андреа Мельцер зазначила, що задоволеність стосунками має прямий зв’язок із набором ваги. Ті подружжя, які були максимально щасливими у шлюбі, набирали більше кілограмів, тоді як менш задоволені партнери залишалися у своїй звичній вазі.

Водночас учені знайшли в цій тенденції і позитивний бік. Хоча щасливі пари і можуть погладшати, вони часто дотримуються більш здорового способу життя в інших аспектах. Закохані зазвичай менше палять та рідше вживають фастфуд, віддаючи перевагу затишним домашнім вечорам. Тож якщо ваші улюблені джинси стали трохи тісними після кількох років стосунків, це може бути просто ознакою того, що ви зробили правильний вибір партнера.

