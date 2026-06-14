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Пасажирський літак Boeing 777 отримав серйозні пошкодження після зіткнення з радіолокаційною щоглою під час рулювання в аеропорту Анталії, Туреччина.

Удар виявився настільки потужним, що конструкція пробила фюзеляж, пошкодила салон та спричинила автоматичне спрацювання кисневих масок, пише Need To Know.

Інцидент стався 11 червня з літаком авіакомпанії Turkish Airlines, який виконував рейс TK2430. Повітряне судно щойно прибуло до міжнародного аеропорту Анталії зі Стамбула та прямувало до місця стоянки після штатної посадки.

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Під час руху праве крило Boeing 777 зачепило щоглу наземної радіолокаційної станції. Від сили удару конструкція впала на літак, пробивши його обшивку.

Аварія у Туреччині / © Jam Press

Унаслідок зіткнення було пошкоджено фюзеляж, зірвано одну з багажних полиць у салоні та активовано кисневі маски в декількох рядах крісел. Це спричинило паніку серед пасажирів.

Пасажири у літаку після аварії / © Jam Press

Попри серйозність інциденту, всі 267 пасажирів і членів екіпажу були безпечно евакуйовані аварійними службами. За попередньою інформацією, ніхто не зазнав травм, що становлять загрозу для життя. Водночас повідомляється, що один із пасажирів дістав легкі ушкодження.

Евакуація пасажирів / © Jam Press

Після аварії Turkish Airlines розпочала технічне розслідування для встановлення причин події.

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Міністерство транспорту Туреччини оприлюднило попередню версію інциденту.

«Літак виїхав на руліжну доріжку з неправильної смуги після приземлення на злітно-посадковій смузі нашого аеропорту і зіткнувся з наземною радіолокаційною щоглою на пероні № 1. Після евакуації пасажирів та проведення необхідних перевірок літак було відбуксовано на стоянку на пероні».

Літак після аварії у Туреччині / © Jam Press

Пошкоджений Boeing 777-300ER із реєстраційним номером TC-LKD після первинного огляду та перевірок безпеки відбуксирували до місця стоянки.

Відомо, що літаку вже 17 років. Нещодавно він повернувся після лізингу в авіакомпанії IndiGo та продовжував експлуатацію в лівреї індійського перевізника. За попередніми даними, повітряне судно отримало значні пошкодження правого крила та фюзеляжу, через що потребуватиме масштабного ремонту.

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Наразі триває офіційне розслідування, яке має встановити всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, через цей жест у літаку чоловікові загрожує 20 років в’язниці.

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