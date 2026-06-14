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Пробито салон: літак із 267 людьми потрапив в аварію після приземлення в Анталії — фото
Удар пошкодив фюзеляж, зірвав багажну полицю та спричинив спрацювання кисневих масок у салоні.
Пасажирський літак Boeing 777 отримав серйозні пошкодження після зіткнення з радіолокаційною щоглою під час рулювання в аеропорту Анталії, Туреччина.
Удар виявився настільки потужним, що конструкція пробила фюзеляж, пошкодила салон та спричинила автоматичне спрацювання кисневих масок, пише Need To Know.
Інцидент стався 11 червня з літаком авіакомпанії Turkish Airlines, який виконував рейс TK2430. Повітряне судно щойно прибуло до міжнародного аеропорту Анталії зі Стамбула та прямувало до місця стоянки після штатної посадки.
Під час руху праве крило Boeing 777 зачепило щоглу наземної радіолокаційної станції. Від сили удару конструкція впала на літак, пробивши його обшивку.
Унаслідок зіткнення було пошкоджено фюзеляж, зірвано одну з багажних полиць у салоні та активовано кисневі маски в декількох рядах крісел. Це спричинило паніку серед пасажирів.
Попри серйозність інциденту, всі 267 пасажирів і членів екіпажу були безпечно евакуйовані аварійними службами. За попередньою інформацією, ніхто не зазнав травм, що становлять загрозу для життя. Водночас повідомляється, що один із пасажирів дістав легкі ушкодження.
Після аварії Turkish Airlines розпочала технічне розслідування для встановлення причин події.
Міністерство транспорту Туреччини оприлюднило попередню версію інциденту.
«Літак виїхав на руліжну доріжку з неправильної смуги після приземлення на злітно-посадковій смузі нашого аеропорту і зіткнувся з наземною радіолокаційною щоглою на пероні № 1. Після евакуації пасажирів та проведення необхідних перевірок літак було відбуксовано на стоянку на пероні».
Пошкоджений Boeing 777-300ER із реєстраційним номером TC-LKD після первинного огляду та перевірок безпеки відбуксирували до місця стоянки.
Відомо, що літаку вже 17 років. Нещодавно він повернувся після лізингу в авіакомпанії IndiGo та продовжував експлуатацію в лівреї індійського перевізника. За попередніми даними, повітряне судно отримало значні пошкодження правого крила та фюзеляжу, через що потребуватиме масштабного ремонту.
Наразі триває офіційне розслідування, яке має встановити всі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, через цей жест у літаку чоловікові загрожує 20 років в’язниці.