Продала коней і витратила гроші на нові обличчя та тіло: фото "до" і "після" 55-річної жінки

Майстриня з манікюру витратила 40 тисяч доларів і скинула 75 кг, щоб стати абсолютно невпізнанною.

Про це пише Daily Star.

Наталі Кінг перенесла низку операцій, щоб змінити свою зовнішність, зокрема дві операції зі збільшення грудей, підтяжку живота та ринопластику. 55-річна жінка нещодавно зробила ще й підтяжку обличчя і пофарбувала своє довге чорне волосся в платиновий блонд. Щоб завершити свій новий образ, Наталі тепер думає про підтяжку рук, яка, як вона клянеться, стане її останньою операцією.

Вона намагалася змінити свій образ від 2015 року, коли з вагою 152 кг стала надто важкою, щоб їздити на своїх трьох конях.

Наталі Кінг / Фото: Jam Press

Наталі вдалося скинути 75 кг за 17 місяців, але вона все ж ненавиділа свої "порожні" груди та живіт.

2016-го вона вирішила продати своїх коней і заплатила 5800 доларів за пластику грудей, в результаті якої вона збільшила розмір бюсту від C до G. Через три роки вона зробила другу операцію зі збільшення грудей до H, яка обійшлася їй в 1500 доларів США.

Наталі Кінг / Фото: Jam Press

2020 року вона витратила 11500 доларів на підтяжку живота, а 2021-го витратила 9500 доларів на ринопластику. Наталі з Труро, Англія, сказала: "Я подивилася в дзеркало і подумала: "Це не я. Раніше я була струнка". Я не могла їздити на конях, бо була надто важкою, тому я приєдналася до Slimming World. Коли я почала помічати зміни, я стала почуватися впевненіше та краще. Я не очікувала на ті зміни, які в мене зараз, вони не були заплановані. Я хотіла повернутись у ті роки, які я пропустила. Я скинула всю цю вагу, але не знаю, чи усвідомила це моя голова, я все ще почувалася великою людиною. Я продала своїх коней. Я почала більше цікавитися нігтями, машинами та одягом. Я хотіла гламурного життя. Тепер мені подобаються інші речі. Я втратила груди після того, як схудла. Там нічого не було, і я була незадоволена цим. Потім я зробила підтяжку живота, щоб позбутися свого дитячого живота. Я зробила ринопластику, тому що мені завжди не подобався мій ніс, я хотіла, щоб він був більш кирпатим і маленьким. Я думаю про підтяжку рук, і тоді все".

Наталі Кінг / Фото: Jam Press

Наталі каже, що вона стала настільки невпізнанною, що друзі не впізнають її на вулиці. Вона сказала: "Іноді люди, яких я знаю, не впізнають мене. Я говорю "привіт", і вони дивляться на мене та думають: "Хто ти?". Я люблю купувати одяг меншого розміру. Раніше мені доводилося купувати речі великих розмірів, але тепер я можу робити покупки будь-де. Мені подобається носити обтислий одяг".

У Наталі також діагностували жирову дистрофію печінки та сказали, що їй залишилося жити всього п'ять років, якщо вона продовжить вести нездоровий спосіб життя. Після того, як Наталі припинила снідати, її раціон складався з шотландських яєць, випічки, сосисок у тісті, піци, чипсів та каррі.

Наталі Кінг / Фото: Jam Press

Вона пригадала: "Я завжди хотіла схуднути. У мене було троє коней, але зі мною стався нещасний випадок під час верхової їзди, в результаті якого я проштовхнула міжхребцевий диск і не могла нормально ходити декілька місяців. Я їла і гладшала, ставала залежною від їжі і жадібною. Я їла піцу, шоколад та їжу на виніс. Я їла від нудьги. Я задихалася і я мала жирову дистрофію печінки. Я здавала аналізи на артеріальний тиск і лікар сказав, що якщо я продовжу, то мені залишиться лише п'ять років. Я почала страждати на тривожність. Коли мене попередили, що мені лишилося всього п'ять років, це було страшно. Коли я почала втрачати вагу, я сподівалася, що ще не надто пізно. Я почуваюся набагато краще та працюю над своєю впевненістю. Тепер я здорова і моя печінка відновилася".

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