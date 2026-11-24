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Продала квартиру заради сільської хати: українка показала, як змінилося її життя за рік (відео)
Українка продала квартиру в місті та переїхала до старої хати на Миколаївщині. Знайомі вважали це помилкою, але за рік дівчина змогла суттєво змінити своє житло.
Рік тому українка Аня продала квартиру в місті й купила будинок у селі на Миколаївщині. Попри насмішки знайомих, дівчина вклала гроші в ремонт і повністю оновила оселю.
Про свій досвід переїзду, реакцію знайомих та результати річної роботи Аня розповіла у власному блозі в TikTok.
За словами дівчини, на початку її рішення викликало хвилю критики. Оточення переконувало її, що міською нерухомістю потрібно дорожити, а переїзд у сільську місцевість називало помилкою.
«А ще казали, що проміняти квартиру на сільську хату — це взагалі тупість, а особливо в наш час, мовляв, хто вкладається у нерухомість», — розповіла дівчина.
Попри критику, дівчина зайнялася ремонтом і вклала в будинок чимало грошей. Аня каже, що хоче облаштовувати свій побут уже зараз, попри ризики та думку інших.
«Так, багато хто каже, що безглуздо вкладати кошти у хату і ремонти в наш час… Бо тут є, а тут нема, і може не стати за один „бабах“. Але я живу тут і сьогодні. Мені тут подобається, і я роблю для себе комфорт. Якби мене спитали: якщо повернути час, чи зробила би я так само? Так, бо все мені подобається. Але тоді точно розрахувала б розтрати грошей і щось зробила б швидше. За цей рік я зробила багато, але, водночас, мені здається, що мало», — наголосила Аня.
У своєму TikTok дівчина регулярно публікує відео про життя в селі: показує, як облаштовує дім, веде господарство та працює на городі. У коментарях підписники підтримують її та хвалять за результати, яких вона досягла за рік.
Нагадаємо, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах, попри поради знайомих її зруйнувати. Сьогодні колишня руїна стала теплим житлом, де зберегли дух регіону.