Українка проміняла квартиру на сільську хату

Реклама

Рік тому українка Аня продала квартиру в місті й купила будинок у селі на Миколаївщині. Попри насмішки знайомих, дівчина вклала гроші в ремонт і повністю оновила оселю.

Про свій досвід переїзду, реакцію знайомих та результати річної роботи Аня розповіла у власному блозі в TikTok.

Реклама

За словами дівчини, на початку її рішення викликало хвилю критики. Оточення переконувало її, що міською нерухомістю потрібно дорожити, а переїзд у сільську місцевість називало помилкою.

Реклама

«А ще казали, що проміняти квартиру на сільську хату — це взагалі тупість, а особливо в наш час, мовляв, хто вкладається у нерухомість», — розповіла дівчина.

Українка проміняла квартиру на сільську хату / © скриншот

Попри критику, дівчина зайнялася ремонтом і вклала в будинок чимало грошей. Аня каже, що хоче облаштовувати свій побут уже зараз, попри ризики та думку інших.

Українка проміняла квартиру на сільську хату

«Так, багато хто каже, що безглуздо вкладати кошти у хату і ремонти в наш час… Бо тут є, а тут нема, і може не стати за один „бабах“. Але я живу тут і сьогодні. Мені тут подобається, і я роблю для себе комфорт. Якби мене спитали: якщо повернути час, чи зробила би я так само? Так, бо все мені подобається. Але тоді точно розрахувала б розтрати грошей і щось зробила б швидше. За цей рік я зробила багато, але, водночас, мені здається, що мало», — наголосила Аня.

Українка проміняла квартиру на сільську хату / © скриншот

У своєму TikTok дівчина регулярно публікує відео про життя в селі: показує, як облаштовує дім, веде господарство та працює на городі. У коментарях підписники підтримують її та хвалять за результати, яких вона досягла за рік.

Реклама

Нагадаємо, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах, попри поради знайомих її зруйнувати. Сьогодні колишня руїна стала теплим житлом, де зберегли дух регіону.

Новини партнерів

Новини партнерів