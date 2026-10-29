Продали все майно заради «нескінченного» круїзу, але не шкодують: як пара опинилася на вулиці у Камбоджі

Пол і Лінн Монтойя сподіваються на повернення на лайнер / © LADbible

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Американська пара продала все своє майно, щоб вирушити у «нескінченний» круїз навколо світу на розкішному лайнері. Вже через 17 місяців вони залишилися в Камбоджі, але не шкодують про це.

Про це пише LADbible.

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Пол і Лінн Монтойя, колишні мешканці Вайомінгу, вирішили продати свій будинок та майно та вирушити у пригоду на борту круїзного лайнера Odyssey, що належить Villa Vie Residences.

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Подружжя віддало 179 000 доларів за власну каюту на борту Odyssey. Їм пообіцяли, що вони вирушать у навколосвітню подорож, зупиняючись у понад 400 портах.

Однак через 17 місяців їхньої подорожі, яка мала тривати близько трьох з половиною років, щоб обійти земну кулю, вона була різко зупинена. Усім мешканцям «нескінченного» круїзу наказали висадитися в Камбоджі. Компанія заявила, що була змушена призупинити свою діяльність через зростання цін на паливо.

У своїй заяві Villa Vie Residences повідомила, що «призупинила діяльність у Камбоджі, оскільки компанія працює над розв’язанням проблеми надзвичайного зростання цін на паливо та оцінює альтернативи реструктуризації та рекапіталізації».

У прес-релізі компанія повідомила, що її витрати на паливо зросли з історичного середнього показника в 1800 доларів США за каюту до приблизно 6000 – 8000 доларів США.

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Розкішне судно Odyssey

Були попереджувальні знаки

Лінн та Пол пригадали, що їм офіційно повідомили близько 8 ранку, що всі мешканці повинні висадитися до 14:00, давши їм лише кілька годин, щоб зібрати свої речі та організувати перебування в Камбоджі. Лінн сказала, що її попутники переживали «всілякі емоції» після оголошення.

«Невіра, плач, смуток, а потім цей негайний порив, що ти втрачаєш свій дім, і тобі доведеться все зібрати і взяти з собою все, що можеш. Ми залишили багато речей у каюті. Ми взяли дві великі валізи, дві менші валізи та рюкзак, але це були лише найнеобхідніші речі, ймовірно, на два тижні», – поділилася вона.

Подружжя зазначило, що поки що їм не сказали, коли і чи дозволять їм повернутися на круїзний лайнер, щоб забрати решту своїх речей. Пол і Лінн сказали, що було кілька попереджувальних знаків.

«Це нас шокувало, але не застало зненацька», – поділився Пол, додавши, що, на його думку, компанія «протягом певного часу мала проблеми».

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«Вони змінили маршрути. Ми втратили інтернет через несплату Starlink. Рівень харчування різко знизився за останні кілька місяців», – сказав він.

Подружжя розповіло, що компанія «кілька разів» просила у мешканців гроші, щоб продовжити подорож, що вони добровільно внесли свій внесок, а також сплатили близько 6000 доларів на місяць за їхнє утримання.

За його словами, зараз вони змирилися з тим, що можуть більше ніколи не побачити ці гроші.

«Я впевнений, що вони втрачені», – вважає він.

Попри раптове завершення їхньої пригоди, пара каже, що не шкодує про це, і навіть якби знала, чим це закінчиться, то все одно б зареєструвалася.

Пасажирам наказали покинути «нескінченний» світовий круїз

Пол сказав: «Знаєте, я не думаю, що варто починати з думкою, що це провалиться. Але якби це була 18-місячна подорож, вона теж була б чудовою. Ми побачили багато чудових місць».

Лінн додала: «Я думаю, що цей досвід був чудовим, навіть якщо це остання крапля, і все закінчено».

«У нас була можливість зустрітися з неймовірними людьми по всьому світу та побачити неймовірні місця, які ми ніколи не думали, що колись побачимо».

«Так, сумно, що ми вклали ці гроші, але те, що ми отримали, було неймовірним».

Сподіваються на повернення

Щодо того, що буде далі, пара каже, що планує поїхати літаком до Куала-Лумпура на вихідних і залишитися там на вісім або дев'ять днів. І вони все ще сподіваються, що круїзний лайнер все ще можна врятувати.

«Ми сподіваємося, що може відбутися певна реорганізація. Можливо, нова компанія візьме на себе управління. Можливо, навіть компанія, що належить резидентам», – сказав Пол.

Речник Villa Vie Residences заявив у заяві, опублікованій 27 жовтня: «З початку конфлікту наприкінці лютого ми вжили значних заходів для зменшення споживання палива, включаючи уповільнення маршруту та проведення більшого часу в порту.

Цих заходів було недостатньо, щоб компенсувати надзвичайне зростання витрат на паливо. Ми не змогли продовжувати нести операційні збитки, що виникли в результаті цього. Перекладання повного збільшення на резидентів не є реалістичним рішенням.

Зараз ми зосереджені на підтримці резидентів, екіпажу та співробітників. Поки ми працюємо над реструктуризацією та рекапіталізацією протягом наступних 60 днів. Ця робота триває, і результат не гарантований».

У заяві додається: «Villa Vie Residences продовжує оцінювати потенційні шляхи розвитку, але жодного фінансування чи угоди ще не завершено».

Нагадаємо, що п’ятдесятидворічна мандрівниця Ліббі Ром три роки не сходить з круїзного лайнера Sky Princess. Жінка мандрує океанами вже понад три роки і здобула найвищий елітний статус лояльності, який надає їй доступ до унікальних безкоштовних послуг.

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