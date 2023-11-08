Продано найбільший блакитний діамант: сума та вага коштовності приголомшують (фото)

У Женеві, Швейцарія, на аукціоні Christie's продали найбільший блакитний діамант.

Про це пише Reuters.

Цей яскравий блакитний діамант, відомий як Bleu Royal, вставлений у каблучку, є одним із найрідкісніших, колись виявлених.

Його придбали за приголомшливі 43,8 млн доларів.

Найбільший блакитний діамант / Фото: Reuters

Голова ювелірного відділу Christie's у Женеві Макс Фосетт, сказав, що діамант унікальний завдяки своєму глибокому насиченому синьому кольору та незмінній грушоподібній формі.

Найбільший блакитний діамант / Фото: Reuters

"Що робить Bleu Royal таким рідкісним і особливим, то це його розмір. Він важить 17,6 карата і є найбільшим у своєму роді", - сказав Рахул Кадакія, міжнародний керівник ювелірного відділу Christie's. "Колір від природи дуже насичений, і всередині він бездоганний, наскільки це можливо".

Нагадаємо, чоловік виявив під своїм будинком підземне місто віком 2000 років. Там є декілька рівнів, з'єднаних тунелями.

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