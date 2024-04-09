Продавала лимонад: 7-річна дівчинка зібрала майже $10 000 на пам'ятник покійній матері

Маленька дівчинка з Алабами, США, минулого тижня відкрила лимонадний кіоск з особливою метою.

Про це пише wdbj7.com.

7-річна Емурі Джонсон продавала напій у саморобному кіоску, не для того, щоб купити нову іграшку чи останній тренд в одязі, а щоб допомогти зібрати гроші на пам'ятник для своєї матері.

За словами родини, мама Емурі, Карлі Борднер, несподівано померла в березні.

Дженніфер Борднер, бабуся дівчинки, розповіла, що онучка сама вирішила збирати гроші. "Емурі така особлива. Якби якась жінка тут постраждала, вона б взяла щось, щоб допомогти їй", - сказала Дженніфер.

Коли в соціальних мережах поширилася інформація про справу Емурі, члени громади збіглися до її стенду, щоб допомогти. Сусіди, пожежники, медсестри і депутати зупинялися, щоб випити напій за долар, але багато хто давав трохи більше як чайові за її важку працю.

У якийсь момент після обіду Джонсон отримала декілька 100-доларових купюр від членів громади. "Я була просто шокована. Плакала щасливими сльозами", - поділилася бабуся.

За словами родини, завдяки зусиллям Емурі вдалося зібрати майже 10 000 доларів.

Почувши історію сім'ї, компанії, що займаються виготовленням пам'ятників, також відгукнулися із пропозицією пожертвувати надгробки для Карлі Борднер. Зібрані гроші тепер можуть піти на інші витрати, з якими стикається сім'я.

"Наче вона знає, що з мамою все гаразд. Вона знає, що з нею все буде добре, і що всі про неї піклуються і люблять", - сказала Дженніфер Борднер. "Всі ці люди, які показують все це і намагаються допомогти, насправді допомагають зцілити всю сім'ю".

Емурі сказала, що її мама пишалася б нею: "Так. Вона б сказала, що я молодець".

Читайте провідні новини дня: