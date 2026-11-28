Продавець отрути Кеннет Ло розкаявся у суді: що йому загрожує / © pixabay.com

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У Канаді 61-річний Кеннет Ло, який продавав токсичні речовини людям із суїцидальними намірами, попросив вибачення у родин загиблих. Прокуратура вимагає для чоловіка 25 років позбавлення волі.

Про це повідомило видання BBC.

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У травні 2026 року канадець визнав провину за 14 епізодами сприяння самогубству в провінції Онтаріо. Він також підтвердив свою причетність до смерті десятків людей в Англії та Уельсі.

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Відповідно до угоди зі слідством, чоловіка не притягуватимуть до кримінальної відповідальності у Великій Британії та за епізодами, пов’язаними зі смертями британців. Водночас канадська сторона відмовилася від тяжчих обвинувачень у вбивстві.

Під час судового засідання прокурорка Кетлін Доерті заявила, що Ло наживався на людях, які перебували у вразливому психологічному стані. Серед його жертв було чимало молодих людей.

«Їм була потрібна допомога. Але натомість вони знайшли пана Ло та його смертельні товари», — наголосила прокурорка.

За версією обвинувачення, чоловік керувався винятково фінансовою вигодою та не намагався з’ясувати обставини життя своїх покупців.

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Водночас адвокат Метью Герлі заявив, що його підзахисний не був причиною психологічних проблем загиблих і помилково вважав, що допомагає їм. Захист наполягає на покаранні у вигляді 12 років ув’язнення.

Наприкінці засідання Ло висловив співчуття близьким загиблих, заявивши, що глибоко шкодує про скоєне та більше ніколи не повторить своїх дій.

«Родинам загиблих хочу сказати: жодні слова не здатні компенсувати втрату ваших близьких. Висловлюю вам свої найщиріші співчуття. Я й надалі відчуваю каяття. Мені шкода», — сказав він.

За даними правоохоронців, колишній кухар продав близько 1200 пакунків із токсичними речовинами у 40 країнах світу. Приблизно чверть відправлень припала на Велику Британію.

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Якщо суд задовольнить вимогу прокуратури, з урахуванням часу, проведеного під вартою від травня 2023 року, чоловік залишатиметься за ґратами ще майже 20 років.

Родинам загиблих хочу сказати: жодні слова не здатні компенсувати втрату ваших близьких. Висловлюю вам свої найщиріші співчуття. Я й надалі відчуваю каяття. Мені шкода

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як японська серійна вбивця Чісако Какехі отруювала своїх обранців заради спадщини та страхових виплат. Роками правоохоронці не підозрювали жінку у злочинах, доки смерть одного з її чоловіків не змінила перебіг подій.

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