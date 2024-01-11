Продавець курей-гриль декілька років вдавав із себе адвоката: як він "спалився"

Тайському продавцю курей-гриль загрожує 12 років в'язниці за те, що він видавав себе за адвоката.

Про це пише The Thaiger.

Фальшивий адвокат Порнтеп Качайпхак протягом декількох років рекламував свої юридичні послуги у соціальних мережах. Він розмістив свої фотографії в костюмі адвоката, заявив, що має юридичну фірму, і вихвалявся, що виграв декілька справ.

Його брехня випливла після того, як у жовтні 2022 року він обдурив клієнтку на 40 000 батів (1100 доларів США) у північній провінції Кампхенг Пхет. Хоча клієнтка заплатила йому, її справа не просунулася. Розчарована відсутністю розвитку подій, вона змусила Порнтепа просунути справу, спонукавши надіслати їй вирок.

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Під час перевірки потерпіла виявила, що документ був фальшивим. Вона повідомила про це до поліції, внаслідок чого Порнтепа було заарештовано протягом місяця. Насправді він був власником магазину, де готують курей-гриль, і він не здобув освіти в юридичній сфері.

Його арешт спричинив шок у всьому юридичному співтоваристві Таїланду, оскільки Порнтеп зміг постати перед судом і навіть здобути перемогу для своїх клієнтів. За даними PPTV HD, чоловік набув юридичних знань, працюючи в юридичній фірмі.

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Маючи низку друзів-юристів і особистість, що заслуговує на довіру, багато людей вважали, що Порнтеп був справжнім юристом. Якби він не обдурив свою клієнтку, він, можливо, зміг би продовжувати свою аферу протягом тривалого періоду. Навіть його сім'я та друзі-адвокати були обдурені його хибною розповіддю.

Порнтепу було пред'явлено звинувачення у порушенні Закону про адвокатів шляхом незаконної юридичної практики, виготовлення підробленої адвокатської картки, використання підробленої адвокатської картки, використання підроблених електронних документів, введення громадськості в оману, примушуючи повірити в те, що він був адвокатом та образи влади суду.

Порнтеп зізнався у своєму злочині, і термін покарання було скорочено з 24 до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, схожа ситуація раніше відбулася у Кенії. Фальшивий адвокат виграв усі 26 справ попри те, що ніколи не навчався на юридичному факультеті. Він працював у суді три роки.

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