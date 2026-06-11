Продаж карається штрафом до 50 тис. євро: чим небезпечний сир із живими личинками

Сир касу марцу / Фото: Shardan/CC BY-SA 2.5

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Один із найсуперечливіших делікатесів світу — сардинський сир касу марцу — знову привернув увагу після того, як у соцмережах показали моделювання можливих наслідків його вживання. Продукт відомий тим, що містить живих личинок мух, а його продаж офіційно заборонений у багатьох країнах через потенційні ризики для здоров’я.

Про це повідомило видання LADBible.

Касу марцу виготовляють на італійському острові Сардинія на основі сиру пекорино. Для цього в сирі роблять отвори, через які мухи відкладають яйця. Після вилуплення личинки починають поїдати продукт, а ферменти, які утворюються під час цього процесу, змінюють його структуру, роблячи сир значно м’якшим.

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Особливість касу марцу полягає в тому, що його традиційно вживають саме тоді, коли личинки ще живі. Ба більше, в місцевій традиції загибель личинок вважається ознакою того, що продукт зіпсувався і його вже не варто їсти.

Один із найвідоміших ризиків, які пов’язують зі споживанням цього продукту — можливе бактеріальне забруднення. Присутність мух і личинок у харчових продуктах може підвищувати ризик поширення бактерій, зокрема сальмонели, що здатна спричиняти харчові отруєння.

Також дослідження звертають увагу на те, що діяльність личинок може призводити до утворення речовин кадаверину та путресцину. За певних концентрацій вони можуть становити небезпеку для організму людини.

Ще один ризик пов’язаний з тим, що частина личинок теоретично може вижити після потрапляння до травної системи. В такому разі вони можуть опинитися в кишківнику та спричинити так званий кишковий міаз — паразитарне зараження, яке супроводжується запальними процесами та болісними симптомами.

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Саме через потенційну загрозу для здоров’я влада Італії заборонила продаж касу марцу ще 1962 року. Продукт також не відповідає санітарним вимогам Європейського Союзу, тому його офіційна реалізація залишається незаконною. Подібні обмеження діють і в низці інших країн.

Втім, заборона не привела до повного зникнення цього сиру. За даними CNN, деякі жителі Сардинії продовжують виготовляти і споживати касу марцу, вважаючи його частиною місцевої кулінарної традиції. Попри це продаж такого продукту може обернутися штрафом до 50 тисяч євро.

Нагадаємо, останнім часом популярності в соцмережах набули вірусні іграшки у вигляді «м’яких пельменів». Однак результати перевірок свідчать, що такі забавки можуть становити потенційну небезпеку.

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