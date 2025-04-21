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Японець, який 10 років відкладав гроші на автомобіль своєї мрії, новенький Ferrari 458 Spider, був змушений сидіти і спостерігати, як він згорів за годину після того, як вперше сів за кермо.

33-річний музичний продюсер Хонкон опублікував у соціальній мережі Х історію про те, як він зміг насолодитися своєю омріяною Ferrari лише декілька хвилин, тому що вона загорілася, коли він їхав на ній швидкісною автомагістраллю Шуто в Токіо в середу, 16 квітня.

458 Spider щойно доставили йому, і чоловік був на тест-драйві, коли помітив дим. Спочатку він подумав, що дим йде з автомобіля, який стояв поруч, але коли той від’їхав, стало очевидно, що дим виходить із Ferrari. Тому Хонкон просто зупинився, вийшов з машини і викликав пожежників. Наступні 20 хвилин він провів, спостерігаючи, як його мрія згорає майже повністю.

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Хонкон із новенькою автівкою

«Я думаю, що я єдина людина в Японії, яка пережила таку біду», — написав Хонкон. «Я витратив 43 мільйони ієн ($306 000), і все, що я отримав — це цю фотографію».

Машина Хонкона Ferrari 458 Spider

Поліція Токіо оголосила, що на Ferrari Хонкона не було слідів зіткнення, але розслідування все ще триває. Вважається, що пожежа почалася в двигуні автомобіля, але причина залишається невідомою.

Авто після пожежі

Хоча Хонкон, продюсер японського культового гурту Chocorabi, явно засмучений своїм нещастям, він сказав своїм підписникам, що тішиться, що залишився живий, бо боявся, що машина вибухне.

Нагадаємо, раніше чоловік виграв Lamborghini Шакіри та випадково розбив суперкар.