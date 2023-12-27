Професійна їдчиня вживає кілограми страв за лічені хвилини: скільки вона заробляє (фото)

Жінка розповіла, як завдяки своїй унікальній роботі заробила 30 000 доларів.

Про це пише Daily Star.

29-річна Райна Гуанг провела останні 10 років, мандруючи світом, та беручи участь у конкурсах. Вона може з неймовірною швидкістю з'їдати кілограми їжі, зокрема 100 тарілок суші за 35 хвилин та 7,7 кг стейку за 70 хвилин.

В останній перемозі в Лос-Анджелесі жінка з'їла майже 100 пельменів за 10 хвилин, посівши перше місце і забравши додому приз у розмірі 1000 доларів.

Райна Гуанг / Фото: SWNS

Під час нещодавньої поїздки на Тайвань, до Японії та до В'єтнаму Райна взяла участь у змаганні, в якому їй потрібно було з'їсти кількість суші, еквівалентну її росту 158 см, що дорівнює 108 тарілкам. Вона з'їла їх всього за 35 хвилин і навіть з'їла ще шість тарілок про всяк випадок.

Це її робота протягом останніх 10 років. / Фото: SWNS

Розповідаючи про свою унікальну роботу, Райна з Волната, Лос-Анджелес, США, сказала: "Все своє життя я їла багато і швидко, і це стало легко. Я думаю, це пов'язано з грою у відеоігри - я просто хотіла поїсти швидко, щоб повернутися до гри. Я ходжу до ресторанів майже щодня, і коли я в турі, я щодня виконую завдання. Тепер це стало моєю постійною роботою, і я дуже вдячна, що можу перебувати в такому становищі, коли ресторани запрошували мене прийти і спробувати свої сили, але це потребувало багато зусиль".

Райна Гуанг / Фото: SWNS

Райна перепробувала різні роботи, зокрема стримінг на Twitch і спів, перш ніж 10 років тому потрапила до конкурентного світу їжі. Вона додала: "Я намагалася бути частиною індустрії розваг, оскільки хотіла бути акторкою чи співачкою. Я також намагалася транслювати ігри на Twitch. Але коли я працювала шеф-кухаркою, одного разу хтось сказав мені виконати кулінарне завдання, і я змогла з'їсти бурито вагою 1,8 кг за шість хвилин. Хтось записав, як я це роблю, і відео вийшло набагато краще, ніж будь-що ще. Я подумала: "Боже мій, людям подобається дивитися, як я їм". Я гадки не мала, що місця почнуть давати мені їжу безкоштовно, тому що я могла їсти багато. Після п'яти місяців постійного використання YouTube я зробила рішучий крок та вирішила займатися цим повний робочий день. Тепер я заробляю більше, ніж коли була шеф-кухаркою, що на той час становило 2000 доларів на місяць".

Райна може з неймовірною швидкістю з'їдати кілограми їжі / Фото: SWNS

Улюблена кухня Райни, яку вона може їсти у великих кількостях, — мексиканська, бо вона її швидко з'їдає, і у святковий сезон вона планує взяти участь в інших змаганнях на мексиканську тематику. Вона сказала: "Завдання з буріто чудові, тому що вони такі м'які, тому я думаю, що зможу впоратися з ними досить швидко".

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Нещодавно їдчиня зустріла гідного суперника на Тайвані. "Я була там 10 днів, з'їла 3,6 кг якісоби і 7,7 кг стейку", - сказала вона. "Але були ці китайські гамбургери з дуже товстим тістом, які мені справді не вдалося з’їсти. Мені довелося спробувати з'їсти 15 штук, але будь-що із великою кількістю вуглеводів мені було дуже важко проковтнути, скільки б води я не вживала".

Райна Гуанг / Фото: SWNS

Райна сподівається одного разу поїхати до Великої Британії, щоб спробувати британську класику у конкурентному світі їжі.

Нагадаємо, жінка неочікувано отримала спадок від родички, про існування якої навіть не знала. Спершу вона подумала, що це жарт.

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