Професійний актор 12 років заробляє на життя, вдаючи з себе жебрака: скільки він має грошей (фото)

Останні 12 років китайський професійний актор заробляє на життя, граючи жебрака в популярному місці і збираючи гроші та їжу від добросердих громадян.

Про це пише Oddity Central.

Побачивши Лу Цзінгана за роботою, можна подумати, що він просто бідний чоловік, який намагається звести кінці з кінцями, але це лише тому, що він дійсно добре справляється зі своєю роботою.

Лу «працює» в мальовничому саду Циньмін Шаньхе в китайській провінції Хенань. Зі своїм замурзаним обличчям, сумними очима цуценяти та скромним одягом він досконало володіє мистецтвом змушувати туристів залізти до кишені і допомогти бідоласі. От лише він дуже добре вміє прикидатися бідним, бо насправді він зовсім не такий. Як повідомляється, талановитий актор заробляє до 70 000 юанів ($9 730) на місяць, плюс має більше їжі, ніж він міг би коли-небудь з'їсти.

Лу Цзінган / Фото: odditycentral.com

За даними Time Doctor, середня місячна зарплата в Китаї наразі становить близько 29 000 юанів ($4 000), що робить Лу Цзіньгана одним з найбільш високооплачуваних людей в азійській країні. Дехто навіть називає його найбагатшим жебраком у Китаї, що технічно не відповідає дійсності, оскільки він є професійним актором, який грає жебрака для отримання прибутку.

Лу каже, що обрав такий незвичний кар'єрний шлях, бо просто любив виступати, а це дало йому можливість робити це без необхідності проходити прослуховування. Спочатку сім'я не підтримувала його, що цілком зрозуміло, але після того, як побачила, що він заробляє досить непогану щомісячну суму, вона змінила свою думку.

Лу Цзінган / Фото: odditycentral.com

З часом, коли Лу Цзінган пристосувався до своєї щоденної ролі та виступу, який нещодавно зробив його Інтернет-знаменитістю, йому все краще вдавалося привертати симпатію людей та їхні гроші. Його скромне вбрання, сумний вираз невмитого обличчя і благання – все це створює картину, яка змушує людей ритися в кишенях, щоб допомогти йому.

Щомісячна зарплата Лу спричинила досить палкі дискусії в соціальних мережах, де більшість висловлювали заздрість.

Він щасливіший мене, а я справжній жебрак

Я хочу кинути роботу і піти жебракувати

Цікаво, що Лу Цзінган попередив людей не приходити до саду Циньмін Шаньхе, щоб спробувати щастя в ролі жебрака, оскільки їм буде важко конкурувати з його добре відрепетируваним виступом.

Нагадаємо, схожа на Брітні Спірс жінка вигадала, як заробляти на цьому гроші. Вона отримує 25 000 доларів на рік.

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