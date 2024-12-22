Прогнози Нострадамуса на 2025 рік: нові катастрофи та можливі зміни у світі

Війна на Україні може закінчитися через фінансові та військові виснаження, згідно з пророцтвами Нострадамуса.

Нострадамус, відомий своїми містичними передбаченнями, залишив після себе пророкування, які стосуються 2025 року. Ось деякі з них, що привертають увагу в контексті сучасних подій.

Про це пише New York Post.

Кінець війни в Україні

Нострадамус передбачав, що фінансові труднощі та виснаження ресурсів можуть призвести до завершення тривалого військового конфлікту, що може стосуватися війни між Росією та Україною. Він писав:

"Довгою війною виснажилось усе військо, так що не знайшлося грошей для солдатів; замість золота і срібла прийдуть вони до шкіряних монет, галльської міді і півмісяця місяця".

Згадка про галльську мідь та півмісяць може вказувати на можливу роль Франції та Туреччини, які підтримують Україну і могли б стати посередниками в мирному процесі.

Чума та нові війни в Англії

Нострадамус також пророкував важкі часи для Англії, де вона може зіткнутися з "древньою чумою", яка буде "гірша за ворогів", а також з "жорстокими війнами". Це може бути натяком на внутрішні конфлікти, зокрема напружені стосунки серед членів королівської родини.

Вибухи в небі та кінець світу

Відомий астрономічний пророк передбачав, що в майбутньому Землю може потрясти наближення великого астероїда. Він писав:

"З космосу підніметься вогняний шар, Предвестник долі, благаючи світ. Наука і доля в космічному танці, Доля Землі, другий шанс".

Незважаючи на непередбачуваність, ці слова можуть вказувати на можливі глобальні катастрофи, що стосуються як зміни клімату, так і загрози від космічних тіл.

Бразильські лісові катастрофи

Пророцтва також торкаються екологічних катастроф. В одному з уривків Нострадамус пише про "сад світу", що знаходиться поруч з новим містом, та його захоплення:

"Сад світу близ нового міста, На шляху полум'яних гір: Він буде захоплений і кинутий у Ванну, змушений пити воду, отруєну сіркою".

Це може бути алюзією на вирубку лісів Амазонки та потенційні природні катастрофи, як-то повені або виверження вулканів.

Розквіт "Водної імперії"

Прогнозується також створення "Водної імперії", яка постане на хвилях глобальних катастроф:

"З глибин підніметься правитель, Серед повеней, що досягають небес. Імперії падатимуть, і на їх місці з'являться нові хвилі, Водна імперія, з царства океану".

Це може вказувати на виникнення нового потужного політичного утворення, яке базуватиметься на водних ресурсах або ж буде наслідком глобальних кліматичних змін.

Передбачення Нострадамуса, як завжди, залишають багато питань і інтриг. Чи збудуться його пророцтва, чи це лише метафори, час покаже. Але в будь-якому разі, майбутнє виглядає непередбачувано і сповнене змін.

Нагадаємо, видатний науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, але водночас був глибоко релігійною людиною, передбачив, що світ у звичному для нас вигляді перестане існувати вже у 2060 році.

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