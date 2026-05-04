Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
679
Час на прочитання
2 хв

Прохідні кімнати в СРСР: чому їх будували в радянських квартирах і яку правду приховує це планування

Прохідні кімнати в радянських квартирах сьогодні часто сприймаються як незручний і морально застарілий елемент планування, однак у реаліях СРСР середини ХХ століття це було цілком виправдане й навіть раціональне рішення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому в СРСР робили прохідні кімнати

Чому в СРСР робили прохідні кімнати / © pexels.com

Воно відображало тодішню логіку державного будівництва житла, де головними були швидкість, масовість і економія ресурсів.

У радянській системі житло розглядалося насамперед як соціальний інструмент, а не як простір для індивідуального комфорту. На першому плані стояли інтереси колективу, тому потреба в окремій приватній зоні для кожного члена сім’ї майже не враховувалася. Багато людей у той період переїжджали з комунальних квартир або бараків, де особистий простір був розкішшю, тож навіть невелика окрема квартира з прохідною кімнатою сприймалася як суттєвий крок уперед у якості життя.

Ще одним ключовим чинником була масштабна житлова програма СРСР. Держава прагнула максимально швидко забезпечити населення дахом над головою, тому архітектори працювали в умовах жорсткої економії площі та матеріалів. Будівництво спрощували: відмовлялися від довгих коридорів, зайвих перегородок і «нефункціональних» зон. У результаті прохідна кімната ставала практичним рішенням, яке дозволяло ефективно використовувати кожен квадратний метр.

Важливу роль відігравав і тодішній спосіб життя. Режим дня більшості сімей був відносно уніфікованим: робота, навчання, побутові справи, відпочинок. Тому постійне проходження через кімнату не сприймалося як критичний дискомфорт. У вечірній час цей простір, як правило, перетворювався на спільну зону для всієї родини, де відбувалося основне спілкування.

Окремо варто враховувати й ідеологічний підтекст такого планування. Спільні простори в квартирах формували модель «колективного життя», де особисті інтереси підпорядковувалися загальним. Таким чином архітектура виконувала не лише утилітарну функцію, а й виховну — вона впливала на поведінку людей, закріплюючи у повсякденності радянську модель співжиття.

