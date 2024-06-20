Прокинувся вранці: щасливий вболівальник заснув на стадіоні після перемоги Англії проти Сербії

Коли він прокинувся, на стадіоні не було жодної людини.

Вболівальник збірної Англії поділився кумедним відео, на якому він стверджує, що прокинувся на стадіоні "Фельтінс-Арена" після перемоги Англії над Сербією на Євро-2024.

Про це пише Daily Star.

Чоловік виявив, що о четвертій ранку все ще перебуває на верхньому ярусі порожнього стадіону. Говорячи на камеру, оглядаючи локацію, чоловік сказав: "Я щойно прокинувся. Зараз четверта ранку. Я тремчу".

Рано-вранці в понеділок, 17 червня, температура впала до 14 градусів за Цельсієм, і вболівальник скаржився на холод, який він відчував, будучи одягненим у толстовку з капюшоном.

На відеозаписі видно порожній стадіон на 62 000 глядачів, на якому немає ні стюардів, ні персоналу, але прожектори залишаються ввімкненими.

Відтоді ролик завірусився у Мережі. Втім, юзери дивувалися, як ця людина залишилася на стадіоні, враховуючи посилені заходи безпеки, що діють навколо змагань: "Як охорона не знайшла його?", "Чому світло все ще ввімкнене о 4 ранку?".

Однак деякі користувачі знайшли ці сцени кумедними і жартували, що чоловік шкодує про те, що випив забагато пива: "Я можу лише уявити, скільки пива він, мабуть, випив".

Нагадаємо, збірна Англії обіграла команду Сербії в матчі першого туру групи C фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені завершився з рахунком 0:1. Єдиний м'яч у цій зустрічі на 13-й хвилині забив Джуд Беллінгем.

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