Прокляття не допомогло: хто і чому викрав череп Шекспіра з могили

Портрет Вільяма Шекспіра

Реклама

Вільям Шекспір, один із найвідоміших драматургів в історії, був похований у церкві Святої Трійці в Стратфорді-на-Ейвоні 1616 року. На його надгробку викарбувано вірш-прокляття, що застерігає від переміщення його кісток. Проте нещодавні дослідження показують, що прокляття, ймовірно, не налякало розорювачів могил.

Про це пише видання IFLScience, посилаючись на результати розслідування, проведеного археологами.

«Добрий друже, заради Ісуса утримайся, розкопувати прах, замурований тут. Благословенний той, хто пощадить це каміння, і проклятий той, хто потривожить мої кістки», — свідчить напис на надгробку Шекспіра, який добре зберігся до наших днів.

Реклама

Загадкове відкриття археологів

У 2016 році археологи зі Стаффордширського університету провели сканування могили Шекспіра за допомогою георадара і виявили ознаки, що вказують на втручання. Хоча довгий час вважалося, що Шекспір і його дружина, Енн Хетевей, поховані у великому підземному сховищі, дослідження показали, що їхні могили були неглибокими.

Археолог Кевін Коллс, який керував дослідженням, розповів, що вони помітили щось незвичайне у похованні з того боку, де мала б бути голова Шекспіра.

«Ми натрапили на цю дуже дивну, незвичайну річ у головному кінці. У всіх даних, які ми отримували, було дуже очевидно, що в цьому конкретному місці відбувається щось інше. Ми дійшли висновку, що це ознаки порушення [могили — ред.], того, що матеріал був викопаний і знову засипаний», — заявив Коллс.

За словами археолога, вони знайшли «дуже дивну цегляну структуру» в головах могили.

Реклама

«У нас є поховання Шекспіра з дивним порушенням у головному кінці, і у нас є історія, яка говорить про те, що в якийсь момент історії хтось увійшов і забрав череп Шекспіра. Для мене це дуже і дуже переконливо, що його черепа взагалі немає в церкві Святої Трійці», — додав Коллс.

Загадкові теорії та легенди

Викрадення черепа Шекспіра вже давно є темою численних історій і легенд. У 1879 році преподобний Чарльз Джонс Лангстон написав історію «Як був викрадений череп Шекспіра», в якій стверджувалося, що приблизно за 100 років до цього череп був викрадений грабіжниками, які проникли в церкву.

Існують також легенди, що череп знаходиться в іншій церкві в Беолі, у графстві Вустершир. Однак коли команда археологів досліджувала череп, який там зберігався, вони за допомогою лазерного сканування та судово-медичного аналізу встановили, що він належав невідомій жінці віком близько 70 років. Загалом, як стверджують дослідники, череп Шекспіра, скоріш за все, дійсно відсутній, але де його шукати та в чиїх руках він може перебувати — досі невідомо.

«Існує так багато суперечливих міфів і легенд про гробницю Барда. Ці результати, безсумнівно, викличуть дискусії, наукові дебати та нові суперечливі теорії на довгі роки», — зазначив Кевін Коллс.

Реклама

Нагадаємо, археологи відкрили «храм, де Ісус творив дива». Експерти кажуть, що вони зробили відкриття, яке може змінити наше розуміння однієї з найвідоміших біблійних історій.