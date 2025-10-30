ТСН у соціальних мережах

Проклятий ліс Трансильванії: чому його називають румунським Бермудським трикутником (фото)

Ліс Хойя-Бачу, що неподалік Клуж-Напоки, відомий дивними явищами, енергетичними сплесками та історіями, які неможливо пояснити.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ліс Хойя-Бачу

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Ліс Хойя-Бачу — квадратна миля густих букових і в’язових хащ, де, за легендами, не раз губилася межа між реальністю та містикою. Місцеві розповідають, що тут ще кілька століть тому безслідно зник пастух із двома сотнями овець, а в 1968 році військовий технік Еміль Барня зафіксував над галявиною загадковий об’єкт, схожий на НЛО. Саме це фото зробило ліс відомим у всьому світі.

Про це повідомило видання The Guardian.

З того часу сюди з’їжджаються уфологи, шамани й шукачі надприродного. Вони стверджують, що в глибині лісу відчуваються енергетичні коливання, камери та телефони раптово вимикаються, а відвідувачів охоплюють незрозумілі емоції — від панічного страху до ейфорії.

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Окремо серед міфів — історія про дівчинку, яка зникла під час пікніка й повернулася через п’ять років без жодного спогаду про минуле й навіть без змін у зовнішності.

Відвідувачі повідомляють про несподівані збої у роботі електроніки, безтілесні голоси, відчуття дотиків і навіть фізичні сліди на тілі після прогулянок. Науковці намагалися знайти пояснення й дивним формам дерев — говорили про вітри чи підвищений рівень радіації, проте переконливих доказів досі немає.

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Серед викривлених дерев із химерними стовбурами екскурсовод Маріус Лазін проводить нічні тури для охочих перевірити легенди на власні очі. Його компанія Hoia-Baciu Project також бореться за офіційний охоронний статус лісу, адже через розширення меж Клуж-Напоки частину території можуть вирубати під забудову.

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Ліс Хойя-Бачу / © Shutterstock

Навіть у краї, де народився міф про графа Дракулу, цей ліс залишається найзагадковішою точкою Трансільванії, куди туристи приїжджають не лише за враженнями, а й за відчуттям чогось потойбічного.

П’ять загадкових лісів планети

Таємничі хащі є не лише в Румунії. Від Європи до Азії та Америки — на карті світу можна знайти ще чимало місць, де природа сповнена містики, а легенди живуть поруч із наукою. Видання Travel24 зібрало добірку з п’ятьох загадкових лісів планети, які захоплюють і лякають одночасно.

  • Шварцвальд, Німеччина.
    Чорний ліс у південно-західній частині Німеччини отримав свою назву ще від римлян — через густі хвойні дерева, які майже не пропускають сонячне світло. Окрім мальовничих пейзажів, тут можна побачити гірські вершини, річки, озера та водоспади. Цей ліс став натхненням для численних німецьких легенд і казок братів Грімм.

Шварцвальд. Фото: Джонатана Меншака

Шварцвальд. Фото: Джонатана Меншака

  • Бамбуковий ліс Сагано, Японія.
    На околиці Кіото, в районі Арашіяма, здіймається величезний бамбуковий гай, що шепоче на вітрі. Вузькі стежки між зеленими стовбурами створюють ефект повного занурення у природу. Це місце вважається одним із наймедитативніших у світі.

Бамбуковий ліс Сагано / © trover.com

Бамбуковий ліс Сагано / © trover.com

  • Озеро Каддо, США.
    На кордоні штатів Техас і Луїзіана розкинувся дивовижний водно-лісовий світ — заповідник Каддо. Тут кипариси, обвиті іспанським мохом, ростуть просто з води, створюючи химерний пейзаж. Лабіринт річкових проток і каналів нагадує казкове болото, що живе власним життям.

Озеро Каддо. Фото: Larry D. Moore/CC BY 4.0

Озеро Каддо. Фото: Larry D. Moore/CC BY 4.0

  • Лісовий заповідник Монтеверде, Коста-Рика.
    Цей вологий гірський ліс — справжній рай для біологів. На його території мешкають ягуари, оцелоти, сотні видів птахів і понад 500 видів орхідей. Монтеверде охоплює шість унікальних екосистем і є одним із найцінніших заповідників Латинської Америки.

Лісовий заповідник Монтеверде. Фото: Хокон С. Крон/CC

Лісовий заповідник Монтеверде. Фото: Хокон С. Крон/CC

  • Національний парк Чжанцзяцзе, Китай.
    Дика краса цього парку вражає величчю скель, які здіймаються просто з туману. Територія охоплює 13 тисяч квадратних кілометрів і є домом для сотень рідкісних тварин. Саме ці химерні скелі стали прообразом літаючих гір із фільму «Аватар».

Національний парк Чжанцзяцзе. Фото: Yoo Chung/CC BY-SA 2.5

Національний парк Чжанцзяцзе. Фото: Yoo Chung/CC BY-SA 2.5

Нагадаємо, в Україні є безліч місць, де реальна історія настільки тісно переплетена з містикою та легендами, що вони ідеально підходять для мандрівників, які шукають холодок по спині навіть серед дня. Це руїни, що не піддаються науковому поясненню, і похмурі замки з кривавим минулим.

