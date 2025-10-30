- Дата публікації
Проклятий ліс Трансильванії: чому його називають румунським Бермудським трикутником (фото)
Ліс Хойя-Бачу, що неподалік Клуж-Напоки, відомий дивними явищами, енергетичними сплесками та історіями, які неможливо пояснити.
Ліс Хойя-Бачу — квадратна миля густих букових і в’язових хащ, де, за легендами, не раз губилася межа між реальністю та містикою. Місцеві розповідають, що тут ще кілька століть тому безслідно зник пастух із двома сотнями овець, а в 1968 році військовий технік Еміль Барня зафіксував над галявиною загадковий об’єкт, схожий на НЛО. Саме це фото зробило ліс відомим у всьому світі.
Про це повідомило видання The Guardian.
З того часу сюди з’їжджаються уфологи, шамани й шукачі надприродного. Вони стверджують, що в глибині лісу відчуваються енергетичні коливання, камери та телефони раптово вимикаються, а відвідувачів охоплюють незрозумілі емоції — від панічного страху до ейфорії.
Окремо серед міфів — історія про дівчинку, яка зникла під час пікніка й повернулася через п’ять років без жодного спогаду про минуле й навіть без змін у зовнішності.
Відвідувачі повідомляють про несподівані збої у роботі електроніки, безтілесні голоси, відчуття дотиків і навіть фізичні сліди на тілі після прогулянок. Науковці намагалися знайти пояснення й дивним формам дерев — говорили про вітри чи підвищений рівень радіації, проте переконливих доказів досі немає.
Серед викривлених дерев із химерними стовбурами екскурсовод Маріус Лазін проводить нічні тури для охочих перевірити легенди на власні очі. Його компанія Hoia-Baciu Project також бореться за офіційний охоронний статус лісу, адже через розширення меж Клуж-Напоки частину території можуть вирубати під забудову.
Навіть у краї, де народився міф про графа Дракулу, цей ліс залишається найзагадковішою точкою Трансільванії, куди туристи приїжджають не лише за враженнями, а й за відчуттям чогось потойбічного.
П’ять загадкових лісів планети
Таємничі хащі є не лише в Румунії. Від Європи до Азії та Америки — на карті світу можна знайти ще чимало місць, де природа сповнена містики, а легенди живуть поруч із наукою. Видання Travel24 зібрало добірку з п’ятьох загадкових лісів планети, які захоплюють і лякають одночасно.
Шварцвальд, Німеччина.
Чорний ліс у південно-західній частині Німеччини отримав свою назву ще від римлян — через густі хвойні дерева, які майже не пропускають сонячне світло. Окрім мальовничих пейзажів, тут можна побачити гірські вершини, річки, озера та водоспади. Цей ліс став натхненням для численних німецьких легенд і казок братів Грімм.
Бамбуковий ліс Сагано, Японія.
На околиці Кіото, в районі Арашіяма, здіймається величезний бамбуковий гай, що шепоче на вітрі. Вузькі стежки між зеленими стовбурами створюють ефект повного занурення у природу. Це місце вважається одним із наймедитативніших у світі.
Озеро Каддо, США.
На кордоні штатів Техас і Луїзіана розкинувся дивовижний водно-лісовий світ — заповідник Каддо. Тут кипариси, обвиті іспанським мохом, ростуть просто з води, створюючи химерний пейзаж. Лабіринт річкових проток і каналів нагадує казкове болото, що живе власним життям.
Лісовий заповідник Монтеверде, Коста-Рика.
Цей вологий гірський ліс — справжній рай для біологів. На його території мешкають ягуари, оцелоти, сотні видів птахів і понад 500 видів орхідей. Монтеверде охоплює шість унікальних екосистем і є одним із найцінніших заповідників Латинської Америки.
Національний парк Чжанцзяцзе, Китай.
Дика краса цього парку вражає величчю скель, які здіймаються просто з туману. Територія охоплює 13 тисяч квадратних кілометрів і є домом для сотень рідкісних тварин. Саме ці химерні скелі стали прообразом літаючих гір із фільму «Аватар».
Нагадаємо, в Україні є безліч місць, де реальна історія настільки тісно переплетена з містикою та легендами, що вони ідеально підходять для мандрівників, які шукають холодок по спині навіть серед дня. Це руїни, що не піддаються науковому поясненню, і похмурі замки з кривавим минулим.