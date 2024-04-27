Прокляття фараона: яку небезпеку приховують давньоєгипетські гробниці

Історії про передчасну і страшну загибель тих, хто наважиться відкрити гробницю фараона, з'явилися після смерті лорда Карнарвона, який фінансував розкопки піраміди Тутанхамона.

Гробниця Тутанхамона стала одним з найвідоміших археологічних відкриттів минулого століття. Але ця знахідка також виявилася так званою "банкою з хробаками", яка викликала безліч чуток і міфів, а також надихнула на створення псевдонаукових теорій, фантастичних романів та фільмів жахів. Найвідомішою стала історія про "прокляття фараонів", яка була спровокована смертю лорд Карнарвона, який дав гроші на експедицію з пошуку піраміди Тутанхамона і помер за кілька місяців після того, як увійшов до гробниці.

Про це пише IFLScience

Попри підозрілий збіг обставин, доказів зв'язку смерті лорда Карнарвона з відкриттям гробниці Тутанхамона наразі не існує. Крім того, керівник експедиції Говард Картер, який увійшов до піраміди разом із Карнарвоном, прожив після закінчення розкопок ще 17 років.

Також відомо, що лорд Карнарвон мав серйозні проблеми зі здоров'ям задовго до початку експедиції. 1903 року він отримав важкі травми в автокатастрофі та 20 років страждав від хронічної інфекції легень. Це й справді можна було б назвати прокляттям, яке зруйнувало його прекрасне життя, проте воно ніяк не пов'язане з відкриттям гробниці Тутанхамона. Причиною ж смерті лорда у травні 1923 року став сепсис внаслідок інфекції, яку переносять комарі.

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Крім того лорда Карнарвона цілком могли проклясти й за його ділові операції. Щоб профінансувати свою епічну експедицію в Єгипет, він продав ексклюзивні права на публікацію інформації про розкопки лондонській газеті "Таймс".

Цією історією був зачарований весь світ, що спонукало інші видання шукати будь-яку інформацію про гробницю. Але ексклюзив суворо оберігався, тому журналістам лишалося лише вигадувати нові "факти".

Отже, смерть лорда Карнарвона стала великою "кісткою", яку доля кинула пресі. Різні видання публікували нові й нові версії та спекулятивні історії його загибелі від страшного "прокляття фараонів".

Девід Сільверман, куратора всесвітньо відомої виставки Тутанхамона в Пенсільванському музеї, розповів, що репортери навмисно наводили у статтях невірний переклад написів, знайдених на стінах гробниці, щоб заінтригувати читачів "прокляттям фараона".

"Я вб'ю всіх, хто переступить цей поріг і потрапить у священні володіння королівського короля, який живе вічно", – йшлося в одному з повідомлень, хоча насправді такого напису у гробниці не було знайдено.

Інше видання наводило цитату з єгипетської Книги Мертвих, яка була написана на гробниці, але її переклад був помилковим: "Тих, хто увійде до цієї священної гробниці, невдовзі відвідають крила смерті".

Єгиптологи стверджують, що у піраміді Тутанхамона не знайшли жодних написів з прокльонами. Вважалося, що фараони захищені спеціальними заклинаннями, відомими як "Тексти пірамід", тому додатковий захист не потрібен.

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Але у гробницях простих смертних некоролівської крові й справді знаходили подібні попередження.

"Той, хто зламає цю гробницю, зустріне смерть від хвороби, яку не зможе діагностувати жоден лікар", – йдеться в одному з таких написів.

Попри відсутність у гробницях фараонів текстів прокльонів, люди продовжують шукати причини, через які порушення спокою мертвих царів Давнього Єгипту може мати смертельні наслідки. Наприклад, в одній статті, розкритикованій науковцями, висловлювалося припущення, під давніми гробницями, побудованими тисячі років тому, єгиптяни ховали ядерні відходи, які викликали опромінення і проблеми зі здоров'ям в археологів.

Проте є й науково підтверджені ризики, які приховують у собі давньоєгипетські гробниці. Результати досліджень показали, що у пірамідах можуть жити потенційно шкідливі грибки або інші небезпечні для людей мікроорганізми. Однак наразі не має жодних доказів того, що хтось з єгиптологів заразився такою інфекцією після роботи у гробниці.

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