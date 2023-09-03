Прокляття з апострофом: сімейна традиція давати дітям унікальні імена обернулася трагедією

Деякі люди вирішують назвати своїх дітей на честь інших членів сім’ї, інших надихають імена знаменитостей або телевізійних персонажів.

Чоловік сказав, що був шокований після того, як дізнався справжнє ім’я своєї дівчини через цілих два роки та розповів про традицію давати дітям унікальні імена.

Про це йдеться у Mirror.

Вибір імені для дитини — важливе рішення. Ім'я супроводжує нас протягом життя, якщо ми не вирішимо його змінити, і думка про людину часто складається на основі імені, яке їм дали.

Один користувач Reddit відчув себе "обділеним" після того, як дізнався справжнє ім’я своєї дівчини, з якою спілкувався два роки.

"Зустрічаюся зі своєю дівчиною два роки. Я завжди називав її Лоз, але знаю, що її повне ім’я Лор'рін", — розповів чоловік.

Правду вдалося розкрити неочікувано, коли він побачив нове водійське посвідчення дівчини з "коректним" ім'ям.

"Мені різонуло око, що її ім'я насправді пишеться як Лор'рін (Lawr'ryn)", — написав він.

Згодом він виявив, що в родині Лоз є традиція давати дітям унікальні імена.

"Її батьки ставали справжньою загрозою, коли йшлося про те, як назвати дитину", — зазначив він.

Зазначимо,що молодшу сестру Лоз по-справжньому звали "Пер'cей" (Pur'see), хоча на всіх листівках, у соціальних мережах тощо вона вважала за краще представлятися просто як Персі.

Прокляття з апострофом в іменем зміг уникнути лише старший брат Лоз — Деніел. Однак їхні батьки неправильно записали його ім'я: замість Daniel він став Dhaniyel.

На форумі Reddit ця історія набрала чимало жартівливих коментарів:

"Потрійна трагедією однієї сім’ї",

"Дякую, що зруйнував ваші стосунки, щоб опублікувати ці жахливі імена",

"Я б принаймні зробив генетичні тести, щоб переконатися, що вона не може передати цей заскок дітям".

Нагадаємо, щоб дізнатися, коли у вас день ангела чи іменини, як назвати дитину в вересні 2023 року, зверніть увагу на церковний календар.

Читайте також: