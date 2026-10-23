Пролежали на горищі 15 років: чоловік став мільйонером завдяки старим карткам покемонів

Картки покемонів 15 років лежали на горищі: за скільки їх продали / © Reuters

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Колекція карток покемонів, яку британський пенсіонер роками зберігав на горищі, принесла йому цілий статок. Після аукціону чоловік став мільйонером.

Про це повідомило видання LADBible.

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Колишній декоратор із міста Вокінг, який побажав залишитися анонімним, продав свою колекцію за 1,56 млн фунтів стерлінгів (приблизно 94 млн грн — Ред.).

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Історія почалася з випадково прочитаної статті. Британець дізнався, що одну з карток покемонів продали за 6 тис. фунтів (приблизно 361 тис. грн — Ред.), і згадав про власну колекцію, яка вже близько 15 років лежала на горищі.

Чоловік вирішив з’ясувати, чи мають його картки якусь цінність, і звернувся до аукціонного дому Ewbank’s. Після огляду експерти повідомили, що зібрання може коштувати понад 250 тис. фунтів (приблизно 15 млн грн — Ред.).

Представник аукціонного дому Джеймс Спунер розповів, що фахівців здивувала не лише кількість карток, а й те, наскільки добре вони збереглися. Загалом пенсіонер мав 42 набори, які перебували у відмінному стані.

Спочатку колекцію планували продати приблизно за 270 тис. фунтів (близько 16,3 млн грн — Ред.). Однак ще до початку аукціону потенційні покупці почали пропонувати значно більші суми.

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Зрештою під час торгів 21 жовтня вартість зібрання сягнула 1,56 млн фунтів (приблизно 94 млн грн — Ред.).

Особливу увагу колекціонерів привернули рідкісні картки із зображенням покемона Charizard. Зокрема, один із наборів серії Sky Ridge містив екземпляр вартістю близько 40 тис. фунтів (приблизно 2,4 млн грн — Ред.). Водночас повний набір A Legendary Collection із майже ідеальною карткою Charizard приніс 100 тис. фунтів (приблизно 6 млн грн — Ред.).

Сам власник розповів, що захопився колекціонуванням ще у 1990-х роках. Тоді його син ходив до школи та обмінювався картками покемонів з однолітками. Британець зацікавився ними й почав купувати власні набори через eBay, сподіваючись, що колись вони можуть виявитися вигідним вкладенням.

За словами чоловіка, син мав окремі картки й ніколи не користувався батьковою колекцією.

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Для аукціонного дому Ewbank’s цей продаж став рекордним. Керівник компанії Ендрю Юбенк повідомив, що раніше їм не вдавалося отримати таку велику суму за один продаж.

Він пояснив зростання попиту на картки покемонів тим, що колишні шанувальники франшизи вже подорослішали. Тепер багатьом із них 30–40 років, і вони мають більше вільних коштів, які можуть витрачати на колекціонування.

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