Проморожування, прожарювання чи пропарювання: який метод оброблення ґрунту обрати

Щоб виростити здорову розсаду, потрібно спочатку знезаразити ґрунт і насіння. Як продезінфікувати землю? Існує три способи — який з них найкращий — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вважається, що зараження рослин відбувається у 80% через інфіковане насіння, але в 20% випадків воно залежить від наявності інфекції у ґрунті, в який висівається розсада. Існує три способи знезаразити землю, однак не всі вони однаково ефективні.

Проморожування

Фахівці вважають, що проморожування ґрунту не дає відчутного результату у боротьбі з комахами-шкідниками чи у знищенні патогенної мікрофлори. Навіть якщо впродовж одного місяця землю буде піддаватися впливу негативних температур (до -20 градусів), можна позбутися лише великих личинок комах.

А ось проти дрібних, типу нематодів, павутинного кліща та іншої ґрунтової мікрофлори проморожування неефективне, адже вони не бояться морозів.

Прожарювання

Прожарювання вважається більш ефективним методом дезінфекції ґрунту. Однак його використовують лише в крайньому разі, оскільки воно також вб'є і корисну мікрофлору. А також змінить структуру ґрунту та його хімічний склад.

Фахівці зазначають, що прожарювання — найефективніший спосіб стерилізувати землю від комах та будь-яких хвороб. Для цього ґрунт розсипають невеликим шаром на деко: щоб було 2-3 см товщини. А потім прогрівають в духовці за температури 200 градусів протягом 30 хвилин. Можна й більше за необхідності. Ґрунт повинен почати підгоряти. Після цього духовку потрібно вимкнути, а землю залишити всередині до повного охолодження. Далі ґрунт додатково обробляють різними препаратами з корисними грибками та бактеріологічними культурами.

Пропарювання

Це найбільш м'який метод, який все ж залишається досить ефективним. Завдяки пропарюванню можна знищити комах на будь-якій стадії їхнього розвитку та патогенну мікрофлору.

Хоча під час пропарювання також гине велика частина корисної мікрофлори, однак хімічний склад ґрунту не змінюється.

Для цього землю потрібно насипати в досить велику ємність, наприклад, в банку, каструлю чи рукав для запікання. Попередньо ґрунт зволожують. Потім пропарюють до того моменту, поки по всій своїй товщі він не почне парувати. Для цього його ставлять у духовку на 20-30 хвилин (температура до 150-200 градусів).

Можна також пропарити ґрунт у мікрохвильовій печі. Для цього виставляється 15 хвилин, але відлік часу повинен початися з того моменту, коли земля запарує. Коли ґрунт остигне, його також потрібно обробити препаратами з корисними грибками і бактеріями.

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