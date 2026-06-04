Проникає через рани та їсть живу плоть: зафіксовано зараження небезпечним паразитом

Муха / © Unsplash

Реклама

Міністерство сільського господарства США підтвердило випадок зараження гвинтовим черв’яком Нового Світу — паразитом, личинки якого можуть живитися тканиною живих теплокровних тварин. Після виявлення шкідника відомство оголосило про початок заходів зі стримування його поширення.

Про це повідомило видання Unilad.

Паразита виявили у тритижневого теляти в окрузі Завала, штат Техас. Личинки знайшли в пуповині тварини. Раніше мух, від яких походить цей паразит, також помічали поблизу південного кордону США з Мексикою.

Реклама

Гвинтовий черв’як Нового Світу є личинковою стадією мухи. Личинки потрапляють в організм через відкриті рани, після чого починають живитися тканиною живої тварини. За даними американського відомства, без лікування зараження зрештою може призвести до загибелі хазяїна.

Найчастіше паразит становить загрозу для худоби. Також він може вражати домашніх тварин, а в рідкісних випадках — людей. Експерти зазначають, що масштабне поширення гвинтового черв’яка може завдати значних збитків тваринництву. Зокрема, серйозний спалах потенційно здатний вплинути на постачання яловичини у США.

Заступник міністра сільського господарства США з питань маркетингу та регуляторних програм Дадлі Госкінс заявив, що фахівці очікували появи паразита на території країни. За його словами, прогнози свідчили про те, що шкідник може проникнути до США ще 2025 року.

Він також наголосив, що захист тваринницької галузі є питанням національної безпеки, а відомство вже тривалий час інвестує в заходи боротьби з паразитом на тлі зростання кількості випадків у Центральній Америці та Мексиці.

Реклама

У Міністерстві сільського господарства окремо підкреслили, що гвинтовий черв’як Нового Світу не впливає на м’ясо після забою тварин. Також паразит не становить загрози для фруктів, овочів та інших харчових продуктів.

Своєю чергою представник Техасу Дон Маклафлін заявив у соцмережах, що у разі підтвердження випадку готовий співпрацювати з місцевими, штатними та федеральними органами для протидії поширенню паразита.

Нагадаємо, раніше Львові лікарі провели 12-годинну операцію з порятунку 55-річного пацієнта, у якого рідкісний паразит майже повністю зруйнував печінку та проріс майже до серця.

Новини партнерів