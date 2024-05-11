Прорив в розвитку технологій: вчені зробили неочікуване відкриття у квантових дослідженнях

Наступна ера квантових технологій залежатиме від точного транспортування квантової інформації. Йдеться про розвиток комп’ютерів, датчиків та інших пристроїв.

Про це пише видання Phys.org.

Як зазначається, дослідники з Національної лабораторії Лоуренса в Берклі продемонстрували потенціал хвильового пакету магнонів – колективних збуджень спіна електронів. Вони використовуються для перенесення квантової інформації на значні відстані в класі матеріалів, відомих як антиферомагнетики.

Водночас спін електрона - це природний квантовий біт, здатний розширити діапазон зберігання інформації за межі "одиниці та нуля". Використання ступеня свободи спіна електрона (можливих спінових станів) є центральною метою квантової інформатики.

Досліди вчених перевертають загальноприйняті уявлення про те, як такі збудження спінів поширюються в антиферомагнетиках.

Зі свого боку дослідники для того, аби зрозуміти, як магнонні хвильові пакети рухаються через антиферомагнітний матеріал, використовували пари лазерних імпульсів: порушували антиферомагнітний порядок в одному місці і спостерігали, що відбувається у сусідніх областях. Виявилося, що магнонні хвильові пакети поширюються у всіх напрямках, як бриж на ставку від кинутого камінця.

Нагадаємо, що вчені знайшли дивний предмет давньоримської доби, схожий на морську міну, і поки не з'ясували, що це.

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