Пророцтво, що змінило життя: жінка вийшла заміж за чоловіка, якого намалювала екстрасенска (фото)

Жінка приголомшила історією, як вийшла заміж за чоловіка, якого їй намалювала екстрасенска.

Про це пише Daily Star.

Переживши важку смугу в особистому житті і занадто довго залишаючись самотньою, Ніколь Ечеверріа вирішила звернутися за небесною порадою, обравши сеанс "малювання другої половинки".

Духовна наставниця передбачила, що вона зустріне свого судженого приблизно через 9-13 місяців – і, як по маслу, через дев'ять місяців вона натрапила на 32-річного Віктора Сантоса, португальського холостяка, завдяки TikTok.

31-річна Ніколь розповіла своїм підписникам у соціальних мережах про передбачення екстрасенски: "Вона сказала, що це будуть стосунки, на які ми обидва нарешті чекали, і що ми зустрінемося через 9-13 місяців. Вона сказала, що він дуже добрий, має сильні риси характеру, і вона бачила його середземноморським – іспанцем, португальцем чи італійцем. Вона вгадала на 90%. Я зрозуміла, що він мій чоловік, коли подивилася на нього".

Її шлях до роману почався з відео в TikTok у серпні 2022 року, яке привернуло увагу Сантоса. Чоловік написав їй особисте повідомлення.

У вересні, коли Віктор повернувся до Португалії, щоб попрацювати стоматологом, вони зустрілися за вечерею. Ніколь пригадала їхню першу зустріч: "Він мав бездоганний вигляд. Ми залишилися в ресторані до його закриття. Побачення тривало сім годин. Я відчувала такий спокій".

Їхня хімія була незаперечною, і в листопаді 2022 року вони стали парою.

Ніколь із коханим / Фото: Instagram/Nicole Echeverria

У січні 2023 року Ечеверрія розповіла своєму тоді уже нареченому, що екстрасенска передбачила його появу в її житті. Сантос був приголомшений, коли через декілька місяців нарешті побачив ескіз: "Насправді я побачив малюнок лише через п'ять-шість місяців. Ми говорили про нього раніше, але я ніколи не бачив його до того часу. Малюнок мав моторошний вигляд, думаю, моїми першими словами були: "Чорт! Це дійсно схоже на мене", що змусило мене розсміятися. Але я думаю, що це лише зміцнило думку Ніколь про те, що я її споріднена душа, а вона – моя".

Закохана пара одружилася у День закоханих у місцевому РАЦСі, а вечірку хоче влаштувати у серпні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чоловік та дружина прожили у шлюбі неймовірні 84 роки і 77 днів, встановивши рекорд найтривалішого шлюбу для живої пари. Історія кохання та фото подружжя.

Читайте також: