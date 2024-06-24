"Пророку" заборонили відвідувати казино після виграшу $30 000 – фото

Він стверджував, що Бог дав йому ключ до азартних ігор.

Архиєпископ Еммануїл Мутумва виграв 30 000 доларів у казино в Зімбабве після того, як заявив, що Бог дав йому формулу виграшу. У результаті, йому заборонили відвідувати гральний заклад.

Про це пише Daily Star.

Лідер апостольської секти похвалився своїм величезним виграшем, але його святкування були перервані, коли боси інших казино в Зімбабве наказали йому триматися подалі, побоюючись, що він отримує несправедливу допомогу від Господа.

Він сказав: "Вони стверджують, що оскільки я пророк, то отримую видіння від Бога про виграшні числа. Вони бояться, що збанкрутують, бо я буду вигравати занадто часто".

Еммануїл Мутумва / Фото: Grab

Мутумва додав, що використовував ці гроші для оплати навчання деяких членів своєї церкви і надання стартового капіталу для бізнесу. А ще він зачепив критиків азартних ігор: "Шляхи Господні несповідимі. Ця перемога була не удачею, а випробуванням віри. Я молився про керівництво, і Господь дав мені ці цифри через видіння. Хіба це не благословення – використовувати ці виграші для піднесення моєї громади?".

Зі свого боку, менеджер місцевого казино сказав, що букмекерські заклади часто обмежують або закривають рахунки тих, хто постійно виграє.

"На болотах" знову виють: відібрали гроші!

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