"Пророку" заборонили відвідувати казино після виграшу $30 000 – фото

Він стверджував, що Бог дав йому ключ до азартних ігор.
Архиєпископ Еммануїл Мутумва виграв 30 000 доларів у казино в Зімбабве після того, як заявив, що Бог дав йому формулу виграшу. У результаті, йому заборонили відвідувати гральний заклад.
Про це пише Daily Star.
Лідер апостольської секти похвалився своїм величезним виграшем, але його святкування були перервані, коли боси інших казино в Зімбабве наказали йому триматися подалі, побоюючись, що він отримує несправедливу допомогу від Господа.
Він сказав: "Вони стверджують, що оскільки я пророк, то отримую видіння від Бога про виграшні числа. Вони бояться, що збанкрутують, бо я буду вигравати занадто часто".
Мутумва додав, що використовував ці гроші для оплати навчання деяких членів своєї церкви і надання стартового капіталу для бізнесу. А ще він зачепив критиків азартних ігор: "Шляхи Господні несповідимі. Ця перемога була не удачею, а випробуванням віри. Я молився про керівництво, і Господь дав мені ці цифри через видіння. Хіба це не благословення – використовувати ці виграші для піднесення моєї громади?".
Зі свого боку, менеджер місцевого казино сказав, що букмекерські заклади часто обмежують або закривають рахунки тих, хто постійно виграє.
Нагадаємо, жінка розповіла про "жахливе життя" після того, як її батько виграв у лотерею 17 млн доларів. Канадійка каже, що її колишні знайомі без причин ображали її.
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