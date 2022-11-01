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Прощання матері: з'явилися кадри з церемонії поховання слоненяти в заповіднику Намібії

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Прощання матері: з'явилися кадри з церемонії поховання слоненяти в заповіднику Намібії

Фото: pixabay.com

Дитинча не пережило посуху.

У Намібії, на території заповідника Торра в районі Дамараленд, відбулася церемонія поховання дитинчати слонихи.

Кадри з поховання опублікувало видання Dailymail.

На фото та відео можна побачити, як скорботна слониха несе бездиханне тіло свого дитинчати до місця останнього спочинку. У ритуалі бере участь усе стадо слонів, які зібралися разом і мовчки супроводжують слониху під час шанобливої процесії на честь її малечі.

"Убита горем слониха несе своє дитинча до дерева акації в заповіднику Торра в Дамараленді", - підписані кадри відео.

Скріншот відео: Dailymail / ©
Скріншот відео: Dailymail

Слоненяті було менше тижня, коли воно загинуло від зневоднення через посуху в цьому районі. Обидві річки, які живлять заповідник Торра, зовсім висохли за останні тижні, колодязі також вийшли з ладу.

Після церемонії група дорослих слонів залишилися в тому районі в надії знайти воду.

Гіди, які зафільмували похорон, зазначили, що таку церемонію слонів вони побачили вперше, однак розповіли, що слони часто збирають та накривають гілками тіла померлих сородичів після їхньої смерті.

Раніше в Зімбабве чоловік стрибнув до річки, втікаючи від оскаженілого слона, і потрапив у пащу до крокодила.

А у Флориді мисливець упіймав 80-річного величезного алігатора, який харчувався худобою.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
233
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