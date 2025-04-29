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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Прощавай, урожає: які помилки в поливанні помідорів можуть повністю знищити плоди в теплиці

Розбираємося, як часто і правильно поливати помідори, щоб не згубити весь урожай.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як часто і правильно поливати помідори?

Як часто і правильно поливати помідори? / © Pexels

Поливання томатів можна назвати цілою наукою. Якщо додати мало води, плоди будуть осипатися. Коли ж перелити — потріскаються. Які помилки поливання томатів існують і як правильно поливати помідори?

Вологість і температура

Два головні фактори, від яких залежать правила поливання помідорів, це вологість та температура повітря і ґрунту. Щоб томати добре зростали і розвивалися, були захищені від різноманітних хвороб, їм потрібна вологість повітря на рівні 50%, а ґрунту — близько 90%. Вдень у теплиці повинна бути температура повітря не нижче 20-25 градусів тепла, а вночі — 17-19. Якщо ці показники підніматимуться, помідори почнуть надто активно рости і зав'язі вийдуть ранніми і потворними, квіти взагалі можуть осипатис, а кущики загинути. Тому своєчасне поливання допомагає підтримувати оптимальну температуру в теплиці.

Важливо правильно підбирати і температуру води, якою ви поливаєте помідори. Тоді кущики будуть краще засвоювати корисні речовини, перестануть стресувати і не уразяться грибком. Якою водою краще поливати помідори? Фахівці стверджують, що її температура повинна становити не вище 20-24 градусів, тобто бути кімнатною.

Як часто поливати помідори

Як часто потрібно поливати помідори в теплиці? / © ТСН.ua

Як часто потрібно поливати помідори в теплиці? / © ТСН.ua

В середньому агрономи рекомендують поливати томати двічі на тиждень, але багато залежить від того, які умови були створені в теплиці.

Якщо теплиця з полікарбонату і стоїть сонячна погода, за високих температур може бути надто спекотно. Тому може знадобитися частіше поливання та провітрювання. Коли погода похмура і приходить похолодання, частоту поливань знижують. Тут важливо слідкувати за станом ґрунту і самих кущиків.

Як правильно контролювати кількість вологи

За нестачі або надлишку вологи рослини самі підкажуть, що щось не так. Коли води замало, помідори починають скручувати листя, скидати зав'язь і взагалі позбуватися всього того, на що йде багато ресурсів. Якщо існує надлишок вологи, кущі починають підгнивати.

Як правильно поливати помідори

Існує чимало способів поливання помідорів і всі вони мають переваги та недоліки. Наприклад, якщо використовуєте шланг, поливати потрібно строго під корінь. Абсолютно точно не можна брати воду з свердловини чи крану, тому що вона може бути надто холодною. Краще встановити на ділянці діжку, наповнювати її водою, щоб вона нагрівалася протягом дня.

Часто у теплицях використовують краплинне поливання, завдяки якому вода надходить відразу до кореневої системи і не випаровується. Головне, що за такого поливання, краплі рідини не потрапляють на листя, що дуже важливо для томатів, адже захищає від розвитку грибкових захворювань.

Можна організувати спрощенне краплинне поливання за допомогою звичайної пляшки. Якщо у вас невелика теплиця, він точно підійде. Візьміть пластикові п'ятилітрові пляшки з-під води, проробіть в них отвори і закопайте поряд з кущиками. Наповність пляшки водою кімнатної температури. Вода буде спокійно вбиратися в ґрунт через дірочки.

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