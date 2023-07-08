Проста хитрість, про яку не всі знають: як відбілити тюль в домашніх умовах

Фіранки з тюлю виглядають красиво і легко, проте сама тканина дуже швидко забруднюється. Втім відбілити тюль з капрону, вуалі чи органзи можна навіть в домашніх умовах без особливих проблем. Вам знадобиться аптечний засіб, який є у кожного.

Мало хто знає, що для відбілювання тюлю потрібна звичайна зеленка. Цей аптечний засіб з легкістю впорається із забрудненнями і тканина знову засяє чистотою та білизною.

Що потрібно робити перед процедурою:

зніміть фіранки і злегка струсіть їх, щоб позбутися пилу;

стійкі плями краще випрати вручну за допомогою мила;

за необхідності додатково замочити тюль у воді з мильним розчином на півгодини.

Поки фіранка замочується у мильному розчині, можна підготувати засіб з зеленкою для відбілювання тюлю. Вам знадобляться такі інгредієнти:

5,5 л води;

25 крапель зеленки;

марля.

Як відбілити тюль зеленкою — покрокові дії:

В глибоку ємність налийте 500 мл води кімнатної температури. Розведіть у рідині 25 крапель зеленки. Розчин, який вийшов, процідіть за допомогою марлі. Так великі частини потраплять на тканину. Якщо пропустити цей крок, то зеленка може пофарбувати тюль і цих плям потім буде складно позбутися. Розчин, проціджений через марлю, розведіть у 5 л води. Вона також повинна бути кімнатної температури. Опустіть фіранку з тюлю і залишіть на 5 хвилин. За цей час тюль потрібно два-три рази перевернути. Не забудьте ретельно сполоснути фіранку у прохолодній воді після процедури.

Зеленка чудово підходить навіть в тому разі, коли потрібно повернути білизну старому тюлю, який вже давно пожовтів.

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