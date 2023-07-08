Проста хитрість, про яку не всі знають: як відбілити тюль в домашніх умовах

Фіранки з тюлю виглядають красиво і легко, проте сама тканина дуже швидко забруднюється. Втім відбілити тюль з капрону, вуалі чи органзи можна навіть в домашніх умовах без особливих проблем. Вам знадобиться аптечний засіб, який є у кожного.
Мало хто знає, що для відбілювання тюлю потрібна звичайна зеленка. Цей аптечний засіб з легкістю впорається із забрудненнями і тканина знову засяє чистотою та білизною.
Що потрібно робити перед процедурою:
- зніміть фіранки і злегка струсіть їх, щоб позбутися пилу;
- стійкі плями краще випрати вручну за допомогою мила;
- за необхідності додатково замочити тюль у воді з мильним розчином на півгодини.
Поки фіранка замочується у мильному розчині, можна підготувати засіб з зеленкою для відбілювання тюлю. Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 5,5 л води;
- 25 крапель зеленки;
- марля.
Як відбілити тюль зеленкою — покрокові дії:
- В глибоку ємність налийте 500 мл води кімнатної температури.
- Розведіть у рідині 25 крапель зеленки.
- Розчин, який вийшов, процідіть за допомогою марлі. Так великі частини потраплять на тканину. Якщо пропустити цей крок, то зеленка може пофарбувати тюль і цих плям потім буде складно позбутися.
- Розчин, проціджений через марлю, розведіть у 5 л води. Вона також повинна бути кімнатної температури.
- Опустіть фіранку з тюлю і залишіть на 5 хвилин.
- За цей час тюль потрібно два-три рази перевернути.
- Не забудьте ретельно сполоснути фіранку у прохолодній воді після процедури.
Зеленка чудово підходить навіть в тому разі, коли потрібно повернути білизну старому тюлю, який вже давно пожовтів.
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