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Проста хитрість, про яку не всі знають: як відбілити тюль в домашніх умовах

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
885
Час на прочитання
2 хв
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Проста хитрість, про яку не всі знають: як відбілити тюль в домашніх умовах

Як відбілити тюль в домашніх умовах? / Фото: Pexels

Фіранки з тюлю виглядають красиво і легко, проте сама тканина дуже швидко забруднюється. Втім відбілити тюль з капрону, вуалі чи органзи можна навіть в домашніх умовах без особливих проблем. Вам знадобиться аптечний засіб, який є у кожного.

Мало хто знає, що для відбілювання тюлю потрібна звичайна зеленка. Цей аптечний засіб з легкістю впорається із забрудненнями і тканина знову засяє чистотою та білизною.

Що потрібно робити перед процедурою:

  • зніміть фіранки і злегка струсіть їх, щоб позбутися пилу;
  • стійкі плями краще випрати вручну за допомогою мила;
  • за необхідності додатково замочити тюль у воді з мильним розчином на півгодини.

Поки фіранка замочується у мильному розчині, можна підготувати засіб з зеленкою для відбілювання тюлю. Вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 5,5 л води;
  • 25 крапель зеленки;
  • марля.

Як відбілити тюль зеленкою — покрокові дії:

  1. В глибоку ємність налийте 500 мл води кімнатної температури.
  2. Розведіть у рідині 25 крапель зеленки.
  3. Розчин, який вийшов, процідіть за допомогою марлі. Так великі частини потраплять на тканину. Якщо пропустити цей крок, то зеленка може пофарбувати тюль і цих плям потім буде складно позбутися.
  4. Розчин, проціджений через марлю, розведіть у 5 л води. Вона також повинна бути кімнатної температури.
  5. Опустіть фіранку з тюлю і залишіть на 5 хвилин.
  6. За цей час тюль потрібно два-три рази перевернути.
  7. Не забудьте ретельно сполоснути фіранку у прохолодній воді після процедури.

Зеленка чудово підходить навіть в тому разі, коли потрібно повернути білизну старому тюлю, який вже давно пожовтів.

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Дата публікації
Перегляди
885
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