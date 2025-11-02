ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Цікaвинки
696
1 хв

Просте математичне завдання, яке вводить у ступор: чи зможете знайти правильну відповідь за 30 секунд

На перший погляд просте рівняння збиває користувачів із пантелику. Перевірте, чи зможете ви вирішити його за 30 секунд!

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Математичне завдання

Математичне завдання / © Daily Mail

На перший погляд, це елементарне рівняння здається простим: але воно розділяє людей на тих, хто швидко вирішує його, і тих, хто губиться.

Завдання, опублікована Daily Mail, виглядає так:

20 - 4 × 3 + 12 = ?

Соцмережі вибухнули обговореннями: одні вважають правильним 60, інші — -4, але лише одна відповідь точна.

Щоб не заплутатися, слід пам’ятати правило порядку операцій PEMDAS:

  • P – дужки

  • E – зведення в ступінь

  • MD – множення та ділення (зліва направо)

  • AS – додавання та віднімання (зліва направо)

Застосувавши правило, спочатку множимо: -4 × 3 = -12.
Далі підставляємо у рівняння: 20 - 12 + 12.
Виконуємо додавання та віднімання ліворуч направо:

  • 20 - 12 = 8

  • 8 + 12 = 20

Отже, правильна відповідь – 20.

Навіть якщо ви підсумуєте -12 + 12 = 0, а потім додасте 20, отримаєте той самий результат.

Чи змогли б ви розв’язати його за 30 секунд? Ця проста на вигляд задачка знову доводить, що іноді порядок операцій має значення!

696
