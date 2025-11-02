Просте математичне завдання, яке вводить у ступор: чи зможете знайти правильну відповідь за 30 секунд

Математичне завдання / © Daily Mail

Реклама

На перший погляд, це елементарне рівняння здається простим: але воно розділяє людей на тих, хто швидко вирішує його, і тих, хто губиться.

Завдання, опублікована Daily Mail, виглядає так:

20 - 4 × 3 + 12 = ?

Реклама

Соцмережі вибухнули обговореннями: одні вважають правильним 60, інші — -4, але лише одна відповідь точна.

Щоб не заплутатися, слід пам’ятати правило порядку операцій PEMDAS:

P – дужки

E – зведення в ступінь

MD – множення та ділення (зліва направо)

AS – додавання та віднімання (зліва направо)

Застосувавши правило, спочатку множимо: -4 × 3 = -12.

Далі підставляємо у рівняння: 20 - 12 + 12.

Виконуємо додавання та віднімання ліворуч направо:

20 - 12 = 8

8 + 12 = 20

Отже, правильна відповідь – 20.

Реклама

Навіть якщо ви підсумуєте -12 + 12 = 0, а потім додасте 20, отримаєте той самий результат.

Чи змогли б ви розв’язати його за 30 секунд? Ця проста на вигляд задачка знову доводить, що іноді порядок операцій має значення!