Просте математичне завдання, яке вводить у ступор: чи зможете знайти правильну відповідь за 30 секунд
На перший погляд просте рівняння збиває користувачів із пантелику. Перевірте, чи зможете ви вирішити його за 30 секунд!
На перший погляд, це елементарне рівняння здається простим: але воно розділяє людей на тих, хто швидко вирішує його, і тих, хто губиться.
Завдання, опублікована Daily Mail, виглядає так:
20 - 4 × 3 + 12 = ?
Соцмережі вибухнули обговореннями: одні вважають правильним 60, інші — -4, але лише одна відповідь точна.
Щоб не заплутатися, слід пам’ятати правило порядку операцій PEMDAS:
P – дужки
E – зведення в ступінь
MD – множення та ділення (зліва направо)
AS – додавання та віднімання (зліва направо)
Застосувавши правило, спочатку множимо: -4 × 3 = -12.
Далі підставляємо у рівняння: 20 - 12 + 12.
Виконуємо додавання та віднімання ліворуч направо:
20 - 12 = 8
8 + 12 = 20
Отже, правильна відповідь – 20.
Навіть якщо ви підсумуєте -12 + 12 = 0, а потім додасте 20, отримаєте той самий результат.
Чи змогли б ви розв’язати його за 30 секунд? Ця проста на вигляд задачка знову доводить, що іноді порядок операцій має значення!