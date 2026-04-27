Прості звички і 111 років життя: поради найстарішого чоловіка США

111-річний Луїс Кано, якого називають найстарішим чоловіком у США, розповів про секрети свого довголіття.

Про це пише видання LAD Bible.

Кано народився в Колумбії 1914 року, але останні три десятиліття прожив у США. У 1990-х він переїхав до Нью-Йорка разом із дружиною, а після її смерті 2004 року — до Нью-Джерсі.

Коли чоловіка запитали, як він почувається у 111 років, він коротко відповів: «Добре».

Кано також назвав кілька правил, які, на його думку, допомагають жити довго.

«Не пийте багато. Добре висипайтеся і не куріть», — сказав він.

Ще одним важливим принципом довгого життя чоловік назвав уміння «поводитися добре».

Нині Кано живе з двома своїми дітьми. Він уже не такий активний, як раніше, однак проводить час, дивлячись у вікно, згадуючи своє життя та спостерігаючи за літаками. Авіація завжди його цікавила.

Також чоловік любить риболовлю — заняття, яке допомагає йому почуватися спокійно та ближче до природи.

Нещодавно організація LongeviQuest, яка відстежує довгожителів у різних країнах, офіційно визнала Кано 112-ю найстарішою людиною у світі.

Попри відсутність формальної освіти, він служив у колумбійській армії, заснував власну автобусну компанію та мав 10 дітей із дружиною.

Зараз у Кано також є п’ятеро правнуків і двоє праправнуків.

