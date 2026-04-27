ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Прості звички і 111 років життя: поради найстарішого чоловіка США

111-річний Луїс Кано, якого називають найстарішим чоловіком у США, розповів, що важливо робити для довгого життя.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Найстаріший чоловік у США

Найстаріший чоловік у США / © The LAD bible

111-річний Луїс Кано, якого називають найстарішим чоловіком у США, розповів про секрети свого довголіття.

Про це пише видання LAD Bible.

Кано народився в Колумбії 1914 року, але останні три десятиліття прожив у США. У 1990-х він переїхав до Нью-Йорка разом із дружиною, а після її смерті 2004 року — до Нью-Джерсі.

Коли чоловіка запитали, як він почувається у 111 років, він коротко відповів: «Добре».

Кано також назвав кілька правил, які, на його думку, допомагають жити довго.

«Не пийте багато. Добре висипайтеся і не куріть», — сказав він.

Ще одним важливим принципом довгого життя чоловік назвав уміння «поводитися добре».

Нині Кано живе з двома своїми дітьми. Він уже не такий активний, як раніше, однак проводить час, дивлячись у вікно, згадуючи своє життя та спостерігаючи за літаками. Авіація завжди його цікавила.

Також чоловік любить риболовлю — заняття, яке допомагає йому почуватися спокійно та ближче до природи.

Нещодавно організація LongeviQuest, яка відстежує довгожителів у різних країнах, офіційно визнала Кано 112-ю найстарішою людиною у світі.

Попри відсутність формальної освіти, він служив у колумбійській армії, заснував власну автобусну компанію та мав 10 дітей із дружиною.

Зараз у Кано також є п’ятеро правнуків і двоє праправнуків.

Нагадаємо, найстаріша жінка світу прожила 117 років, а її біологічний вік виявився значно нижчим. Дослідження показало незвичне поєднання генів, мікробіому та метаболізму.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie