Простий тест Фрейда, який розповість, що у вашому житті на першому місці — робота чи сім'я

Психологічні тести на особистість — це чудова можливість більше дізнатися про себе. ТСН.ua пропонує пройти простий тест Фрейда, щоб зрозуміти, що у вас стоїть на першому місці в житті.

Завдяки цьому тесту ви зможете дізнатися, що для вас найголовніше і правильно розставити пріоритети.

Щоб пройти цей психологічний тест вам знадобиться аркуш паперу і ручка. Тепер уявіть ситуацію, що в вашому домі одночасно відбувається п'ять різних речей:

хтось телефонує;

плаче дитина;

хтось стукає в двері;

ви топите сусідів через проблеми з краном;

на балконі розвішаний одяг після прання і раптом почався сильний дощ.

На папері запишіть послідовність своїх дій. Тобто, що з цього переліку ви зробили б першим, що другим і так далі.

Тепер потрібно лише прочитати, що означає кожна ситуація:

телефон — бізнес, кар'єра;

дитина — сім'я;

стукіт в двері — друзі;

вода, якою ви топите сусідів — партнер, кохана людина;

одяг на балконі — гроші.

Тепер ви можете проаналізувати, що для вас є найважливішим в житті і відштовхуватися від цього.

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