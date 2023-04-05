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Простий тест Фрейда, який розповість, що у вашому житті на першому місці — робота чи сім'я

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
540
Час на прочитання
1 хв
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Простий тест Фрейда, який розповість, що у вашому житті на першому місці — робота чи сім'я

Простий тест Фрейда, який розповість, що у вашому житті на першому місці: робота чи сім'я / Фото: Pexels

Психологічні тести на особистість — це чудова можливість більше дізнатися про себе. ТСН.ua пропонує пройти простий тест Фрейда, щоб зрозуміти, що у вас стоїть на першому місці в житті.

Завдяки цьому тесту ви зможете дізнатися, що для вас найголовніше і правильно розставити пріоритети.

Щоб пройти цей психологічний тест вам знадобиться аркуш паперу і ручка. Тепер уявіть ситуацію, що в вашому домі одночасно відбувається п'ять різних речей:

  • хтось телефонує;
  • плаче дитина;
  • хтось стукає в двері;
  • ви топите сусідів через проблеми з краном;
  • на балконі розвішаний одяг після прання і раптом почався сильний дощ.

На папері запишіть послідовність своїх дій. Тобто, що з цього переліку ви зробили б першим, що другим і так далі.

Тепер потрібно лише прочитати, що означає кожна ситуація:

  • телефон — бізнес, кар'єра;
  • дитина — сім'я;
  • стукіт в двері — друзі;
  • вода, якою ви топите сусідів — партнер, кохана людина;
  • одяг на балконі — гроші.

Тепер ви можете проаналізувати, що для вас є найважливішим в житті і відштовхуватися від цього.

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Дата публікації
Перегляди
540
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