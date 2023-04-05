Простий тест Фрейда, який розповість, що у вашому житті на першому місці — робота чи сім'я

Психологічні тести на особистість — це чудова можливість більше дізнатися про себе. ТСН.ua пропонує пройти простий тест Фрейда, щоб зрозуміти, що у вас стоїть на першому місці в житті.
Завдяки цьому тесту ви зможете дізнатися, що для вас найголовніше і правильно розставити пріоритети.
Щоб пройти цей психологічний тест вам знадобиться аркуш паперу і ручка. Тепер уявіть ситуацію, що в вашому домі одночасно відбувається п'ять різних речей:
- хтось телефонує;
- плаче дитина;
- хтось стукає в двері;
- ви топите сусідів через проблеми з краном;
- на балконі розвішаний одяг після прання і раптом почався сильний дощ.
На папері запишіть послідовність своїх дій. Тобто, що з цього переліку ви зробили б першим, що другим і так далі.
Тепер потрібно лише прочитати, що означає кожна ситуація:
- телефон — бізнес, кар'єра;
- дитина — сім'я;
- стукіт в двері — друзі;
- вода, якою ви топите сусідів — партнер, кохана людина;
- одяг на балконі — гроші.
Тепер ви можете проаналізувати, що для вас є найважливішим в житті і відштовхуватися від цього.
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