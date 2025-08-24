Простий секрет довголіття: хто має більше шансів на тривале життя

вчені з’ясували риси характера, що продовжують життя

Якщо ви та людина, яка допомагає сусідам із покупками або друзям зі збиранням меблів, то ви будете винагороджені. Як виявилося, довше живуть, як правило, чуйні, відкриті та сумлінні люди.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of Psychosomatic Research.

Вчені з Монпельє, Единбурзького, Тартуського, Лімерикського університетів та Університету штату Флорида проаналізували дані 22 000 людей віком від 50 років. За учасниками спостерігали протягом 28 років, за цей час померли понад 7500 з них.

Риси характеру, що подовжують життя

Під час аналізу дослідники порівнювали особистісні якості учасників із їхньою смертністю. З’ясувалося, що ті, хто вважав себе організованим, відповідальним і працьовитим, мали на 12-15% менший ризик смертності.

А ті, хто називав себе активним та енергійним, мали зниження ризику на 21%. Креативні та товариські люди мали на 8% менший ризик, авантюрні — на 6%, доброзичливі — на 4%, а ті, що мають широке мислення, — на 3%.

«Наш аналіз виявив зв’язок між рисами особистості та смертністю. Зокрема, активність, жвавість, організованість, відповідальність, працьовитість, ретельність та готовність допомогти були пов’язані з нижчим ризиком смертності», — йдеться у дослідженні.

Чому песимісти живуть менше

Зворотний зв’язок спостерігався з такими рисами, як безтурботність і тривожність — вони були пов’язані із підвищенням ризику смертності на 7%. А невротизм (інтенсивні та регулярні напади тривоги, смутку, страху та гніву) був пов’язаний із ризиком смертності, вищим на 10%.

Вчені пояснюють це тим, що люди, схильні до перепадів настрою, хвилювань і нервозності, можуть бути в групі ризику, оскільки вони більш схильні до хвороб, зайвої ваги, куріння або симптомів депресії.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що об’єднує довгожителів. Нове дослідження показало, що люди, які живуть понад 100 років, не просто переживають хвороби, а уникають їх.