Простий трюк подарує "найкращий сон у вашому житті"

Інфлюенсер у сфері здоров’я та фітнесу поділився перевіреним методом сну, який, за його обіцянками, подарує вам «найкращий відпочинок у вашому житті».

Контент-кріейтор Джастін Агустін (@justin_agustin), який стверджує, що знає, як змусити вас заснути за дві хвилини. Він і поділився знаннями майстра Му Юйчуня.

За словами автора матеріала, пекінський майстер бойових мистецтв вивчав традиційну китайську медицину, акупунктуру та масаж у коледжі, а в 2005 році заснував Асоціацію Традицій та Культури Китаю.

І Агустін стверджує, що ви «отримаєте найкращий сон у своєму житті сьогодні вночі, якщо будете спати, як цей китайський майстер».

«Це Майстер Му Юйчунь, і, за його словами, ми спали неправильно все своє життя», — сказав він.

«Більшість із нас сплять на боці або на спині. А ті, хто спить на животі, вже знають, що це погано».

Порада, очевидно, походить від китайського Майстра Му Юйчуня.

Для тих, хто спить на боці, Му Юйчунь, очевидно, рекомендує покласти подушку під зап’ястя, щоб підняти його, покращуючи кровообіг і зменшуючи напругу.

Він також радить обіймати подушку, а не тримати груди стиснутими протилежною рукою, оскільки це запобігає обмеженню розширення легень і кровообігу.

«Я впевнений, що багато хто з вас уже так робить. Якщо ви спите на спині, більшість із нас спить із подушкою під головою, і це зазвичай стискає нашу шию», — каже Агустін.

Му Юйчунь радить покласти подушку під ноги, що може зменшити тиск на поперек і покращити кровообіг у нижній частині тіла.

Ви також можете отримати хорошу підтримку шиї, відрегулювавши подушку, щоб зменшити тиск на хребет і відкрити дихальні шляхи. Для цього доступні спеціалізовані подушки, але вони не обов’язкові, якщо ви правильно розташуєтеся.

«Це може зменшити тиск у попереку, покращити кровообіг у нижній частині тіла», — додає він.

«Перелаштуйте її так, щоб вона підтримувала вашу шию, зменшуючи тиск на хребет і відкриваючи ці дихальні шляхи.

Людина потребує 8 годин для сну — це міф чи правда

«Тепер, коли ви розібралися з позою для сну, очевидно, отримати невловимі „вісім годин“ не так важливо, як ми думали», — каже автор матеріалу.

«Існує поширений міф про „чарівні вісім годин сну“ і про те, що це єдиний спосіб добре виспатися, проте це не те, на чому ми, як нація, повинні зосереджуватися», — запитував раніше експерт і спікер TED Talk Джеймс Лайнхардт.

«Для більшості людей це нереально — наше дослідження довело, що навіть менше однієї з п’яти осіб можуть досягти восьми годин. Головне, на чому ми повинні зосередитися, це якість сну, а не кількість», — додав він.

За словами спеікера, якщо людина отримує якісний нічний сон, не має значення, чи прокидається вона о 6 ранку, чи отримує повні 8 годин щоночі.

